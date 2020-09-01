【恐怖幼園】瀨尿遭老師當眾打屁股強拉入廁所　家長心痛3歲兒臀背紅腫傷痕累累

▲ 3歲男童被幼兒園老師當眾打屁股，背部及臀部均有傷痕。

父母讓小朋友到幼稚園上學，都是信任老師職員會好好照顧孩子。然而，台灣雲林瞧一名家長，近日卻發現3歲的兒子因瀨尿，在幼兒園遭老師打屁股，還把兒子拉進廁所，施暴過程被幼兒園的閉路電視錄下來，看到兒子受傷，家長十分憤怒。目前女老師已道歉，並被園方開除，縣教育處亦派員前往了解，視情況予以處分。

▲ 男童的背部有一條條紅色傷痕。（facebook圖片）

閉路電視揭老師施暴過程

有黃姓家長近日在facebook圖文並茂，控訴兒子被就讀的私立幼兒園老師施暴。他表示，日前接3歲兒子回家，為他換衣服時，驚見兒子背部和臀部都有大片紅腫和一條條傷痕，慘不忍睹，懷疑兒子在學校被虐打，回校質問卻遭老師否認。

家長翻查閉路電視畫面，發現原來當日兒子在幼兒園瀨尿，女老師生氣地把兒子從同學之間大力抽起，當著所有學生面前狂打其臀部，小小身軀不斷晃動，其後老師更將孩子拖拉到廁所內，再拿出地拖清潔，家長懷疑老師在廁所內亦有施暴兒子。現場還有10幾名孩子，都被嚇得說不出話來。

▲ 從閉路電視畫面可見，老師把男童拉起後打他的屁股。（影片截圖）

園方稱已開除涉事老師

事件曝光後，涉事老師坦承自己情緒失控，向家長道歉，而幼兒園的負責人在facebook發文稱，校方管理園所非常嚴謹，只要老師打小孩，不管任何理由都一律不再聘用，因此目前涉事老師已被開除。

這位老師沒了工作，而且未來可能也無法從事幼教工作，也沒有好名聲，我想這是老師自己要面對的問題，至於我們幼兒園一定會痛定思痛再加強管理及在職教育訓練，不要讓事情再發生。

不過，網民對於園方的處理仍感不滿，有感園方是在推卸責任。另有家長留言指孩子入讀該校時亦曾受虐︰「我兒子當時被老師敲頭，腫了兩大包，我的記憶還在，為何如今又再犯，那如何再讓人信服？有具體做法嗎？」有網民亦希望教育局能查明真相，別再讓孩子陷於危險和恐懼之中。

當地教育處已派員前往了解，視情況予以處分，警方婦幼隊亦會按程序處理，若經司法審判將依照《兒少法》辦理，除處罰教師外，也會對孩子進行心理輔導。

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責任編輯：王明芳