【抗癌勇士】港媽乳癌康復變身八段錦導師　悟出抗癌大法：開心令癌細胞沉睡

▲ 伍妙奇確診乳癌後，除了積極治療外，還參加了癌症基金會舉行的活動，最先做瑜伽伸展，後見有八段錦班，再延續她與它的因緣。

工作案牘勞形、席不暇暖，回家還要湊一對3歲孖仔，伍妙奇（Milky）在公在私，都像蠟燭兩頭燒。結果，鐵人病倒了，她在40歲時發現患上乳癌，並擴散至淋巴。她沒有怨天尤天，以積極態度抗病，最後更逆轉人生，因緣際會當上八段錦及易筋棒運動導師，秤算下來，得比失更多。

伍妙奇是無意中發現癌蹤，事為2013年，她有天洗澡時，摸到左邊乳房有硬塊，不以為意。她當時在醫療機構任職行政，翌日與同事閒聊時，有醫生同事着她去檢查，並抽針把組織拿去化驗。醫生指腫瘤大小與形狀並不樂觀，報告稍後亦證實是乳癌。

▲ 家人的支持，為她抗癌路上打了強心針。（被訪者提供）

「起初以為僅是原位癌，但其後在淋巴位置亦發現3粒惡性腫瘤，結果我要食『全餐』，即要進行半乳手術切除、化療、電療及賀爾蒙藥物4方面治療。」她手術後1個月進行化療，化療做4次，每3個星期一次。化療後便接着30次電療，整個療程維時大半年，而賀爾蒙藥物治療仍服用至今。

癌病埋身，她指可能與工作緊張有關，事事要求極高，常常捱夜，中午不吃東西撑到晚上才吃點東西，如此生活習慣有機會令到自己患病。

病後仍有「癌痛」

聞癌色變人之常情，Milky心情倒是平靜。「可能與我性格樂觀有關，覺得橫豎病魔都來了，看看有何辦法應付，害怕也於事無補。醫生給予意見，我在網上又查閱疾病資料，便勇敢去面對。」癌症到來，她仍生活如常，進行療程也依舊上班，回家湊一對3歲孖仔。

「有一點覺得頗麻煩，是療程會令人疲累，有時候難以和他們玩耍，公司工作要拿到家中做。一刹那都會有攰的感覺，但休息過後，又繼續生活，過程中都沒太大不適或不開心。

事隔多年，Milky目前生活已回復正常，惟始終做過手術，做運動時身體未能去到病前。「手術後位置有黏連非常繃緊，手伸展時會有拉扯，去不到過往的100%。始終有傷口在哪會感到痛楚，這稱為『癌痛』，也有機會是藥物副作用造成骨痛；淋巴手術後，手只是輕微腫脹，我已算是幸運。靠平日多做運動，來減少手部水腫。」

▲ 打八段錦和易筋棒運動打出名堂，曾與老師到電視節目上進行示範。（被訪者提供）

八段錦 人生另一舞台

Milky一直都有運動，未患病前已和八段錦有淵源。「懷有孖胎時，我僅得90磅，醫生說我的體質不是太結實，建議我練習八段錦提升機能。」她沒有找師傅學，到書局買了本書自學，整個懷孕期也有練習，惟生完BB後忙得不可開交，八段錦便束之高閣了。

患癌後，她參加了癌症基金會舉行的活動，最先做瑜伽伸展，後見有八段錦班，再延續她與它的因緣。「再學時我已把過往自學的八段錦幾乎已忘得一乾二淨，只記得幾式，有師傅教當然截然不同，原來一些招式我是做得不夠全面。」

師傅親身悉心指導，Milky無心插柳，膽粗粗參加公開賽。「多得師傅的耐心教導，並鼓勵同學踏出第一步參加比賽。師傅說我打得不錯可試可參賽，參賽不為取得獎項，比賽時能站在10個評判面前耍完整套八段錦功法，無甩漏，其實已經贏晒，初時參賽真是緊張到腳震，少點定力也不能。比賽能訓練膽量和信心，遇到任何問題都要鎮定面對，對所有人都是一個上佳訓練。」由2014年至今，她獲取的八段錦比賽獎項多不勝數。她更於2016年考取證書，成為正式導師。

習武身心也受益

八段錦為她帶來榮耀，她說對身心的好處也是顯然易見。她說，以前她是一個急性子，甚麼也衝鋒陷陣、坐言起行，人家慢一點便不滿，與她共事的人都感壓力。「練八段錦後人變得平和沉實，少了急躁，其實人需要放慢腳步，有時不是別人慢，是我太快。如此急促，可能是影響我身體一個原因。」另外，打八段錦時，要用氣帶出來，練功前她都先靜心，才進入練功的狀態——慢呼慢吸。「人太急是做不到的，耍八段錦時是孰快孰慢，旁觀一眼已看出。」身體上，練功使她血液暢通，吃東西易吸收。身體機能也慢慢得到改善，睡得香甜，平衡力也大有改善。

▲ Milk她時常把孖仔帶在身邊，分享她耍八段錦的喜樂。（被訪者提供）

癌細胞最怕開心指數

自從癌症康復後，Milky已離開原本工作，主要找兼職，以教導癌症患者身心靈健康課堂為重點。「我要回饋社會及癌症基金會，正因受惠於這個會，改變了我的人生。我以前都有做運動，都是為自己，不是為別人。在會裏接觸到很多有心的導師，都希望我也能盡自己力量幫助同路人。」

Milky有感而發，讚頌生命的奇妙，患上癌症很多人覺得不夠運、好悽慘，但這卻成為了她人生的轉捩點，如沒經歷患病，便沒注意到要改善生活習慣。

「知悉患癌大多會十分擔心，其實擔憂都不會改變到事實，找到治療方案後不如會慢慢把擔憂轉化為動力。癌細胞好怕人開朗，開心指數會令到它沉睡。我常跟同路人說：你要樂觀面對個病，它打過來便決戰一場，有機會贏的，但頹廢放棄就一定會輸。」抱持喜樂的心，才不會被癌魔欺侮，是Milky病癒後的最大體會。

記者：周美好