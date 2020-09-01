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【學生津貼】教育局新學年恆常化2,500元津貼　落實5項優化安排

社會 17:28 2020/09/01

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教育局指， 2019/20學年學生津貼大致完成發放。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（1日）表示，2019/20學年共收到87.6萬份中學日校、小學和幼稚園學生的學生津貼申請，已大致完成發放安排，現正積極準備開展2020/21學年的工作。

教育局發言人指，政府在2019/20學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生津貼，其後因應疫情，把學生津貼增加1,000元至3,500元，以減輕家長在停課期間額外支出的負擔，在接獲的申請中，其中少於1%的個案因資料不全或有誤而仍需與校方或家長跟進外，其餘所有合資格學生的家長已獲發放津貼。

發言人說，由2020/21學年起，2,500元的津貼將恆常化，教育局在本學年繼續發放2,500元學生津貼，並將會落實多項優化措施：

  • 本學年派發的申請表會顯示原校升班的學生及申請人的基本資料，家長只須核對並簽署確認資料正確無誤，便可透過學校送交本局辦理，無需重新填寫表格。新入學學生或轉讀他校的學生，則會以全新申請處理；
  • 鑑於填寫銀行資料有誤屬大部分延誤申請原因，教育局會提供銀行編號和分行編號資料，以協助申請人；
  • 由本學年起，教育局會適時透過短訊和電郵，讓家長知悉其申請的進度，例如是否已收妥其申請、需聯絡學校／教育局更正或補充資料、津貼是否已發放等；
  • 為方便學校就學生津貼事宜與學生家長溝通，教育局會定期向學校發放學生津貼申請的進度報告，相信安排有助學校和家長了解申請的進度；
  • 為方便家長及學校查詢學生津貼的申請情況，教育局會提升學生津貼熱線的語音電話系統功能，以期可更迅速回應來電者的查詢

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記者：陳曉瑩

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