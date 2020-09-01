【一代巨星】張國榮64歲忌辰從未面世錄音曝光　《春夏秋冬》MV當年跟張栢芝合作

▲ 環球唱片把張國榮經典作打造成全新專輯 《REVISIT》。

一代巨星張國榮（Leslie）將於9月12日64歲忌辰。哥哥生前所屬環球唱片，特地為張國榮斥重金打造成一張「全新」專輯 《REVISIT》，第一首派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》將於9月12日張國榮忌辰之日推出，將哥哥從未曝光錄音版本重出，此曲更來跟哥哥合作無間的唱片監製梁榮駿（Alvin Leong）及編曲人唐奕聰 （Gary Tong）為名作改頭換面，重塑經典。

張國榮於1999年簽約環球唱片，加盟後推出過首張大碟《陪你倒數》，大碟中歌曲如《左右手》、 《寂寞有害》、《春夏秋冬》以及《陪你倒數》均成為大熱經典。

梁榮駿當知道有機會重製哥哥的經典作品，自言百感交集，他憶述:「Leslie在錄音室準備十足，通常唱了4、5個take已好完美，有些聲音（Vocal）可能在正式錄製時未有用上，但其實已經唱得很好。」

▲ 張國榮有不少經典作令人難忘。 ( 東星圖片)

在籌備今次《REVISIT》時，Alvin在過往的錄音聲帶中，發現了當年張國榮當年錄製《春夏秋冬》時，有另一個版本未有選用，故新版《春夏秋冬A Balloon’s Journey》用上從未曝光的聲帶，相信能給歌迷驚喜。

至於為今次全新版本《春夏秋冬A Balloon’s Journey》編曲的Gary，今次能夠重遇哥哥遺珠出土的錄音，令他莫名感動。「其中一句歌詞是『天空多灰 我們亦放亮』，再聽著哥哥的聲音，有種恍如隔世的感觸，製作時自己更是幾度落淚。」

▲ 當年張栢芝為《春夏秋冬》擔任MV 女主角。（影片截圖）

至於跟張國榮熟悉的盧冠廷大讚哥哥是非常有才華的人，為人亦非常健談。盧冠廷感榮幸曾為張國榮作過兩首歌，包括《永遠記得》及《你在何地》。對於《春夏秋冬》這首歌，他大讚那個MV更是「無得頂」！

他說：「他與女主角張栢芝真是對金童玉女，令很多人很羨慕。MV當時在外國拍攝，感覺他們一點也不做作，演繹得很自然舒服，以前的製作令我很讚嘆。」

另外盧冠廷還分享說：「我記得在1988年我在叱咤頒獎禮獲獎時，我當時唱《但願人長久》，張國榮當時坐在第一排，我在台上好清楚看到他的看著我唱歌，他的眼神告訴我他非常欣賞《但願人長久》這首歌曲，而他最後亦曾翻唱這首作品，所以他當年的眼神是非常真實的。」

▲ 盧冠廷跟張國榮很熟稔。

至於後輩AGA亦十分期待《春夏秋冬A Balloon’s Journey》這首歌，她說哥哥張國煤是一個傳奇人物，其作品帶給她好多創作靈感，哥哥音樂不單止影響她，相信還啟發了很多人。

她說：「哥哥是一個潮流的象徵，他的MV製作認真，造型大膽創新，我對《大熱》MV印象尤其深刻。對於原版《春夏秋冬》，她覺得是一首不可多得的作品，旋律令人一聽難忘，就算經過多少個春夏秋冬，再聽依然令人回味，而且歌詞意境好靚，帶給她歷久常新的感覺。」

至於Gin Lee透過電影作品認識張國榮，她說：「他是一個天生的藝術家，靚仔到令人心動！我經常都會想，如果我跟哥哥若處於同一個年代的樂壇會是怎樣，但不會有答案。雖然沒機會見到哥哥，只好透過以前的訪問和演唱會去了解他和向他學習。」