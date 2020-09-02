【明星扮靚】劉俊謙+Renci+林耀聲的洗臉秘訣　星級化妝師教指頭按摩6部曲：更紅潤緊緻

▲ 經常為劉俊謙、楊偲泳、林耀聲等演員化妝的Carmen分享護膚心得。

劉俊謙、楊偲泳、林耀聲等幕前演員經常需要以最佳的外表示人，星級化妝師Carmen（ig：carmencmakeup_hair）除了為他們化妝外，也會傳授正確的護膚方式，讓他們內外兼美。Carmen接受TOPick專訪，分享洗臉心得及教大家「指頭按摩6部曲」。

很多人都有毛孔粗大的問題，星級化妝師Carmen提醒大家想收細毛孔必須要避免使用錯誤的方式洗臉。

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▲ 經常需要出鏡的林耀聲很注重儀容外表。（受訪者提供）

切勿以花灑洗臉

Carmen說：「平時很多客人的鼻翼毛孔較為粗大，黑頭也會較多，當我問他們時得悉他們愛以花灑洗臉。」

她指出以花灑洗臉的缺點，「當花灑打在毛孔上，會引致毛孔張開，容易將污物埋藏在內，令毛孔變大、黑頭變多。花灑打在臉上的張力較大，加上沖涼時會有蒸氣，令毛孔張開了，再加上水力很大，以致毛孔變大、黑頭變多。」

她建議：「若要改善毛孔過大或黑頭問題，首先要避免以花灑洗臉，並以潑水的方式或水喉水洗臉。注意不要用過熱的水洗臉，盡量以室溫水或水喉水洗臉，效果會更佳。」

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▲ 楊偲泳為不少人心目中的女神。（受訪者提供）

每天花1分鐘按摩

原來，我們的手指也是美肌的好幫手，Carmen推介大家每天做「指頭按摩6部曲」，她說：「只需每日早上或晚上，花約1分鐘，以10隻手指頭於臉部不同位置上拍打或按壓，力度方面則為輕力，這個動作有效令皮膚看起來較紅潤和緊緻。」

她又謂：「在拍打之前，可用一些較為爽身的爽膚水或保濕Lotion，一邊塗一邊做這個動作，吸收效果會更好。」

她提醒：「額頭或臉頰或V字位的力度可較大，但由於眼部肌膚較為脆弱，按壓眼部四周的力度需要更輕力，方可保護眼周肌膚。」

▲ Carmen經常為劉俊謙化妝。（受訪者提供）

若以「指頭按摩6部曲」與洗臉機作比較，Carmen說：「坊間有很多洗臉機也能達到此效果，但並非人人適合用這些機，過度按摩或清潔則容易損害自己的肌膚，以致它容易泛紅或變得敏感。」

她續指：「手指頭按摩法的好處是當你感到疲累時，也是需要停止按摩肌膚之時，也是隨手可得的按摩功具。當你有需要時便可隨時進行按壓，而力度也可自行調節。」

指頭按摩6部曲

第一步：

將護膚品塗抹全臉，從下巴由下至上推向耳下。

第二步：

從臉部由內往外、下往上畫圈按摩。

第三步：

從眉毛向額頭往上輕推。

第四步：

在眼睛周圍輕點、輕力按壓。

第五步：

按壓鼻翼兩側，再推壓至耳朵兩側，經淋巴下滑按至鎖骨。

第六步：

由內向外、下往上輕拍全臉，全臉放鬆。

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▲ Kiehl's亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜。

除了指頭按摩法外，深層清潔皮膚也同樣重要，Carmen推介了兩款護膚品：「現時長時間需要配戴口罩，油脂或污垢都會留在臉上，所以清潔是很重要的。除了卸妝要徹底外，每星期都需要做一次深層清潔，徹或洗淨臉上污垢，也可溫和地去角質。」

記者：梁樂欣