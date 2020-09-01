【無知害人】8歲男童眼睛發黃肝酵素超標30多倍 揭外公日餵1杯啤酒險釀肝衰竭

▲ 一名外公每日餵8歲孫仔飲啤酒，男童出現腹痛、皮膚發黃等狀況，險些導致肝衰竭。

成人不宜多飲酒，兒童更要遠離酒精。內地一位外公卻每日餵8歲孫仔飲啤酒，男童因此腹痛、皮膚及眼睛發黃，小便如茶色，險些導致肝衰竭。有兒科醫生表示，少量酒精足以令小朋友出現酒精中毒情況。

綜合內地傳媒報道，男童晨晨（化名）年約8歲，他的父母在浙江的紹興工作，爸媽就將他交給重慶老家的外公及外婆照顧。今年暑假，父母接晨晨到紹興一起住，讓他在當地過暑假。

眼睛皮膚發黃小便如茶色

媽媽很久不見兒子，看到晨晨即時發現不妥，只見他的眼睛和皮膚都發黃，因此帶他到當地醫院求診。經醫生檢查後，發現晨晨的肝酵素指標超出上限30多倍，醫生以重症肝炎，安排他入院再作進一步檢查。

醫生從毒物或藥物引起的肝損傷入手，再詢問病史，了解到晨晨入院前一周曾吃魷魚後嘔吐。醫生一度懷疑他患上戊型肝炎，建議他轉至杭州市兒童醫院接受治療。

每天喝約100毫升啤酒

杭州市兒童醫院的祁正紅醫生指出，當時晨晨病情嚴重，不但黃疸有逐漸加重的跡象，而且腹痛、小便發黃、凝血指標異常。加上他肝功能愈來愈差，差點就步入肝衰竭，肝衰竭的死亡率高達60%至70%，幸好他們及時找出病因。

晨晨的外公來電，表示重慶較濕熱，他在端午節開始習慣每晚喝點啤酒，晨晨看見也吵著要喝。初時外公拒絕，可是敵不過晨晨苦纏，最終答應了。晨晨嘗過小口啤酒後覺得好味，也沒出現甚麼反應，外公就每天給他喝一杯約100毫升的啤酒。

醫生因此知悉晨晨是酒精性肝損傷，隨即作出針對性治療，他的情況才慢慢好轉。祁醫師說，他從醫近20年來，首次接觸像晨晨般喝酒而嚴重傷肝的孩子。

兒科醫生︰少量酒精足以令兒童酒精中毒

TOPick曾訪問兒科專科醫生張傑，他表示酒精對孩子來說沒有任何營養，除了會抑壓中樞神經系統及影響腦神經系統，年紀愈小的孩子愈容易在智力、學習能力、語言及社交方面出現問題。

張醫生稱孩子容易酒精上癮，身體過度吸收酒精的能量容易造成癡肥或脂肪肝等問題，而且對小朋友而言，少量酒精足以令他們出現酒精中毒情況。

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責任編輯︰王明芳