Jetour捷旅舉辦「The art of 攝出心靈之最」比賽　頭獎獲Silverseas送出2021年郵輪之旅價值$40,000

▲ Jetour捷旅舉辦「The art of 攝出心靈之最」比賽，頭獎可獲Silverseas送出2021年郵輪之旅價值$40,000。

疫情下，大家彷彿都忘了執行李去旅行時的喜悅，仰望壯闊美景時的心靈悸動。在整理過往出遊相片時，不妨參加Jetour捷旅舉辦的《The art of 攝出心靈之最》活動，攝影拍片皆可參賽，頭奬可獲銀海郵輪Silverseas送出，任何2021年出發之亞洲7晚航程雙人房，價值高達$40,000，是否期待疫情快快過去？

Jetour捷旅舉辦之《The art of 攝出心靈之最》活動，成功被選出的參賽者，不但有機會贏取豐富獎品，其參賽作品更有機會連同其他的入圍作品一起被製作成合輯，讓更多人能分享閣下的難忘時光。

影片組獎品

金獎(1名)：銀海郵輪Silverseas送出：任何2021年出發之亞洲7晚航程雙人房，價值高達$40,000 + Jetour $300優惠券

銀獎(1名)：Apple手錶S5 + Jetour $300優惠券

銅獎(1名)：Airpod + Jetour $300優惠券

▲ 銀海郵輪Silverseas旗下的Silver Spitit，明年有多程日本7天的亞洲之行。(相片來源︰Silverseas官網)

相片組獎品

金獎(1名)：皇家加勒比國際遊輪送出： 2020年11月至2021年1月中香港出發之光譜號航程雙人露台房，價值高達$15,000 + Jetour $300優惠券

銀獎(1名)：Apple手錶S5 + Jetour $300優惠券

銅獎(1名)：Lenovo手錶 + Jetour $300優惠券

另外，每週也設優異獎品，逢星期五，Jetour捷旅將於眾組別中評選出2個優異作品，並可獲得每週精選獎品乙份。各優異作品會於捷旅網站、Facebook 和Instagram 展出。得獎者將得到萬寧$100現金券乙張 + Jetour $300現金券乙張。

▲ 《The art of 攝出心靈之最》參賽者的作品之一。

參賽日期：即日至2020年10月15日(當晚23:59截止，逾期恕不受理。)

得獎公佈日期︰10月22日於Jetour的Facebook專頁公布。得獎者將有會收到電郵及電話通知領獎事宜。

參加辦法及要求︰

每名參賽者於整個活動中最多可遞交3張相片及3套影片競逐。

參賽作品必須為參賽者本人的原創作品，而且未經公開發表及參加其他攝影比賽。

參賽作品須為數碼檔案，相片檔案大小須為10MB或以下，影片檔案大小須為30秒至1分鐘。

參賽作品只接受少量調整光暗、對比度或色彩飽和度及相片裁剪，其他數位修圖手段，包括電腦合成或消減圖上任何物件及改變色彩，均不會被接納。

參加連結在此

撰文︰Richard