【脫髮危機】真人版「一拳超人」 男子健身半年變禿頭　中醫：常挑戰體能極限可加速脫髮【附改善方法】

▲ 20多歲男子持續健身半年，豈料卻變禿頭，出現嚴重脫髮問題。

健身有機會導致脫髮？內地長沙市一名20幾歲男子健身半年多後，出現嚴重脫髮問題，變成禿頭，被診斷為「雄激素性脫髮」，最終要接受植髮手術。何謂雄激素性脫髮？註冊中醫師李廣冀接受TOPick訪問時表示，這是男性雄激素太多所致，經常挑戰體能極限的人士會產生較多男性荷爾蒙，加速脫髮。

綜合內地媒體報道，該名男子劉亮（化名）健身半年多後，頭髮開始一把一把地脫落，嚴重脫髮，近日往醫院求診。經治療後，情況雖有好轉，惟因男子沒放棄健身，致剛長出來的頭髮也脫落，需接受植髮手術。湖南中醫藥大學第二附屬醫院（湖南省中醫院）皮膚科主任醫生楊志波指，「不恰當健康確實會引起脫髮」，「運動健身特別是頻繁、大量進行運動，會讓人體內雄性激素水平長時間保持在高位，導致或加劇脫髮症狀」。



男性激素過多可致脫髮

註冊中醫師李廣冀向TOPick表示，「雄激素性脫髮」是指因體內雄激素/男性激素太多所致，但並非每位男性激素過多的人士也會出現脫髮情況。男性雄激素經「5α還原酶」轉化為二氫睪酮（Dihydrotestosterone，簡稱DHT），DHT會破壞毛囊生長，令其提早進入休止期。

頭髮的生長有三個階段：生長期（85-90%）、衰退期（1%）和休止期（10-15%）。當一條頭髮進入休止期後，就會變得輕飄飄，並於3個月內脫落；撥頭髮、洗髮時也很易令其脫落。頭頂、額角所接受的DHT物質（雄性激素轉化物/衍生物）較多，故這兩位部位較易脫髮，以致出現「地中海」、「M字額」。

雄激素性脫髮成因

李醫師指，男士雄激素較女士多，故其「地中海」、「M字額」情況較嚴重。女士有少量男性荷爾蒙，有機會出現瀰漫性脫髮問題。「雄激素性脫髮」有不同程度的脫髮：部份人20歲開始就脫髮，一些人則由25歲、30歲開始逐漸脫髮，出現「地中海」或「M字額」。成因如下：

遺傳因素居多

後天壓力因素

超級運動員、經常挑戰體能極限的人士，於訓練中產生較多男性荷爾蒙，加速脫髮。

改善方法

李醫師表示，以下中西醫療法可改善由雄激素引起的脫髮問題：

1.外塗生髮水：2%minoxidil或5% minoxidil。這本身是降血壓藥物，後來發現外塗有助生髮，可刺激毛髮生長，臨床上有40-50%功效，但要持續塗抹，不然又會還原。

2.口服西藥：低劑量抗前列腺藥物「非那雄胺」（Finasteride），有助對抗雄激素。但有約1%人服用後，會出現性慾下降、精子下降、性功能障礙等副作用。此種藥物需醫生處方。

3.內服中藥：保肝腎、強筋骨藥物，例如：六味地黃丸、七寶美髯丹。

當壓力過大，熬夜，用腦過度，會產生較多壓力荷爾蒙。這些壓力荷爾蒙亦會推高男性荷爾蒙，當男性荷爾蒙太多，就會引致脫髮。中醫會從失眠、心悸、清肝火、養脾胃角度，改善整個人的身體狀況，以減少脫髮情況。

部份人脫髮時，會出現頭油過多，頭皮發炎，脂溢性皮炎等皮膚問題出現。服用中藥，有助改善壓力過大，緊張過度引致的脫髮問題。脫髮常用的中藥如：茯苓、靈芝、側柏葉、枸杞、桑椹、核桃、何首烏、黑芝麻、丹參。

疏肝解鬱、平肝息風的中藥：可減少血熱情況。

寧心安神的中藥：改善睡眠質素，準時睡覺。

清胃火的中藥：部份人壓力大會出現胃火，服用清胃火藥物，可平衡五臟六腑，減少脫髮。

不過，若脫髮情況太嚴重，可選擇植髮等微創手術，改善外觀。

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記者：黃泳欣