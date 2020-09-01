【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡

▲ 港鐵將軍澳站發生斬人案，一名護衛員在恒生銀行櫃員機前被斬傷昏迷，終傷重不治。

港鐵將軍澳站發生斬人案，一名護衛員在恒生銀行櫃員機前被斬傷昏迷，兇徒當場被制服，警方正封鎖現場調查。據了解，傷者頸部受傷致大量出血，送將軍澳醫院治理，晚上6時46分傷重不治。

消息指，事件涉及舊同事積怨尋仇，不涉金錢。現場初步調查指兇徒行兇後懷疑將兇器丟進站內的「康健綜合醫務中心」內，警員亦封鎖診所調查，交由重案組跟進，有關事發經過，即睇:【下一頁】

現場消息指，死者為護衛員，負責維修櫃員機，身上並無配長槍，而兇徒為解款公司舊員工，在2019年5月離職，相信他知道死者工作時間而預先埋伏。兇徒行兇後往調景嶺方向逃去，附近剪髮店職員目擊事件追趕，追至B1出口連接寶邑路的樓梯時，兇徒跌倒並被市民合力制服，交予到場警員處理。

恒生銀行回覆表示，下午5時左右接到外判公司通知，有護衛員在港鐵將軍澳站維修自動櫃員機期間受傷。由於相關的維修工作不涉及現金處理，據外判公司表示事件中並無金錢損失。

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記者：黃傑偉