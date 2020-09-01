稱為示威者報仇涉以氣槍指嚇警員   貨車司機認罪囚3年

▲ 貨車司機梁逸志涉以氣槍指嚇警員，昨就管有仿製槍械等共3罪判監3年。(資料圖片)

有自閉症障礙及輕度智障的37歲貨車司機，去年9月駕駛貨車時被警方追截，期間涉以氣槍指嚇警方，後被制服，警誡下指要替示威者向警察報仇。涉案貨車司機早前承認管有仿製槍械等3罪，今（1日）於區域法院被判監3年，停牌18個月。法官判刑時指，被告曾在網上發佈襲擊及殺警察的訊息，散佈暴力及仇恨言論，案發時管有氣槍及利刀，法官明言不難想像被告會因為衝動而付諸實行。

被告梁逸志（37歲），報稱貨車司機，承認管有仿製槍械、管有攻擊性武器及危險駕駛罪，控罪指被告於2019年9月4日於北角管有氣槍、2把手術刀，以及危險駕駛。警誡下被告指「啲警察咁樣打示威者，我幫佢哋報仇」，又指因不滿警方於8.31濫用權力，之後濫捕、放催淚彈等，故計劃用手術刀殺害警員。

法官判刑時指，被告曾於2018年因藏攻擊性武器等罪被判監，當時醫療報告指被告有輕度智力障礙，自2018年始在青山醫院接受治療，被告並患有自閉症障礙，須接受藥物治療。另外，被告於本案被捕後曾與精神科醫生見面，醫生指被告因社會動盪而情緒波動，並對警方執法不滿，帶同氣槍及刀在身是因為覺得不安全，醫生認為被告須接受治療。

法官引述辯方早前求情時指，被告於案發前，不慎損壞僱主的車，經濟上有困難，僱主亦不肯預先支付薪金，案發日被告又收到違例泊車告票，因此累積不少壓力，被告於一時衝動下向警員發洩情緒，最終僅向警車發射氣槍，而並非向警員，事件中亦無人受傷。

法官認為，被告其在網上發佈襲擊、殺警察與「支持送中條例的人」的訊息，散佈暴力及仇恨言論，被告雖無預謀，但當日有意識地攜帶氣槍及利刀，加重其控罪嚴重性，法官明言，不難想像被告會因為衝動而付諸實行。

法官續指，被告從車窗伸出氣槍發射，仍會令其他司機及途人驚慌，被告另藏有利刀，有意圖對警察不利，並不理會警方警告要求停車，並非一時判斷出錯，被告在繁忙道路中穿插及衝燈等，對道路使用者構成危險，就3控罪共判監3年，停牌18個月。

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記者：林欣樂