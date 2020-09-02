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【清熱氣】實火要清熱虛火要滋陰　中醫推介：雪耳百合適合熬夜人士

保健美顏 16:35 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）指出，當人體內的陽氣超出正常水平，身體會出現偏熱症狀，如口乾、口臭、生口瘡、小便黃等，也就是俗語的「熱氣」。

長暗瘡就是「熱氣」？吃甚麼有助紓緩？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，首先要分辨是「實火」還是「虛火」引起的，因為實火要清熱，虛火要滋陰。她教大家區分兩者引發的症狀，並推介有助清熱、滋陰的食材及茶療。

梁醫師指，中醫理論認為，人體的陰陽處於平衡的狀態謂之健康。當陽氣超出正常水平，身體會出現偏熱症狀，例如：口乾、口臭、生口瘡、小便黃等，也就是俗語的「熱氣」。

分辨實火虛火

1. 實火

成因：

  • 壓力大、多吃燒烤、火鍋、煎炸、辛辣食物也容易導致熱氣，這種熱為「實火」，此時就需要清熱。

紓緩方法：

  • 可適量飲用涼茶
  • 可進食有清熱功效的食材，例如：冬瓜、青瓜、西瓜、火龍果、奇異果。

2. 虛火

成因：

  • 若因為晚睡熬夜、久病體虛、更年期而導致兩顴潮紅、牙肉腫痛、生暗瘡、流鼻血、手腳心煩熱等「熱氣」症狀，這種熱為「虛火」，代表人體陰氣不足，需要滋陰。

紓緩方法：

  • 宜多進食有滋陰功效的食物，例如：雪耳、百合、雪梨、石斛、麥冬、蜂蜜。
  • 能早睡早起的話，更有效紓緩。

實熱茶療

功效：清熱排毒，紓緩口瘡、暗瘡、口臭等實熱症狀。

材料：雞蛋花9克、菊花6克

做法：材料洗淨放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，注入熱開水焗5分鐘即可。此茶可反覆沖泡至味淡，建議一星期飲用2-3天，連續飲用兩星期為一個療程。

注意：脾胃虛弱、容易腹瀉人士不宜飲用。

虛熱茶療

功效：滋陰降火，紓緩口渴、出口瘡、咽痛等虛熱症狀。

材料：花旗參片9克、枸杞子15克

做法：材料洗淨放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，注入熱開水焗5分鐘即可。此茶可反覆沖泡至味淡，建議一星期飲用2-3天，連續兩星期為一個療程。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

同場加映：熱氣容易導致便秘、長暗瘡，排毒及清肝火湯水食療即睇↓

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責任編輯：黃泳欣

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