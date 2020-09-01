【馬會年結】疫市「馬照跑」賭收按年僅跌3.2%　六合彩收入插水四成

▲ 馬會公布2019/20年度業績。（資料圖片）

香港賽馬會今（1日）公布2019/20財政年度業績，上年度馬季雖然受疫情影響，但從未取消任何一場賽事，該年度賽馬投注額年內僅下跌3.2%，至1,210億元。可是上年度逾3,200場足球賽事延期或取消，打擊足球博彩收入，投注額按年跌18.8%錄926億元；六合彩攪珠自2月暫停，投注額也按年跌39%至51億元。

以馬季計算，即去年9月1日至今年7月15日，馬會向政府繳納博彩稅達121億元；當中62億港元於馬場實施防疫措施期間繳納。馬會稱，若取消賽事，相信不會有此成績。而在全球大部分體育及賽馬賽事需要停辦時，馬會得以繼續賽事，贏得全球讚譽，在社會需要避免社交活動時，賽馬成為市民的居家娛樂。

不過馬會稱，疫情對「足智彩」收入構成沉重打擊，年內共3,273場國際足球比賽延期或取消，投注額下跌18.8%至926億港元。至於六合彩，由於大部份顧客會在場外投注處購買彩票，為保障公眾健康，馬會於2月2日起暫停六合彩攪珠，投注額因而下跌39.0%至51億元。

馬會稱，上年度回饋社會252億元，包括博彩稅及利得稅為政府庫房注入199億元，向獎券基金撥款8億元，以及馬會慈善信託基金審批45億元慈善捐款，當中3.46億元用以支援受新冠肺炎疫情影響的社群。

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責任編輯：吳卓峰