林鄭表明香港無「三權分立」　梁美芬︰港府太遲表態

▲ 梁美芬批評政府太遲表態。（短片截圖）

行政長官林鄭月娥今日表明，香港沒有「三權分立」，強調由現屆政府開始要正本清源。經民聯立法會議員梁美芬認為特首及教育局局長太遲表態，強調香港是由行政主導，批評過往幾屆政府都有疏漏。法律界立法會議員郭榮鏗則批評特首有關說法可笑及不尊重司法機關。

身兼基本法委員會委員的梁美芬表示，香港回歸前後都是行政主導，不可用三權分立來形容。梁美芬舉例指，高等法院上訴庭在梁頌恆、游蕙禎宣誓司法覆核案，已經清楚指出，三權可以互相制衡，而不是英國式的三權分立。她認為，特首和教育局局長太遲表態，又批評過往幾屆政府都有疏漏。

立法會議員何君堯形容特首的說法「振奮人心」，他又稱，在此之前，自己認為香港是有三權分立，但不是分立到各自为政。何君堯表示，基本法清楚寫明特區以行政長官為首長，行政長官職權包括根據委員會建議委任法官，而推薦委員會成員亦是由特首委任，而立法會通過的任何法案亦須由特首簽署才能生效。他認同港澳辦副主任張曉明所稱的「特首有超然地位」。

法律界郭榮鏗則表示，三權分立是普通法下的重要憲制原則。他引述基本法委員會委員陳弘毅及部分案件的判詞內容，指司法界一直秉持該原則，尤其是法官處理司法覆核以及公共行政案件時，一定會引用相關原則。郭榮鏗又稱，終審法院將在11月審理「禁蒙面法」司法覆核案，當中一個重要論點是三權分立，相信屆時終院會就此作出最新和最權威的論述。

民主黨立法會議員黃碧雲則指，行政長官和教育局局長的言論是「篡改歷史」，徹底顛覆香港及其他國家對於香港實行三權分立、互相制衡的一貫了解。她認為，「一國兩制」下香港是行政主導的體制，基本法沒有明言實行三權分立，但仍有明文規定行政、立法、司法各自行使的權力，亦有互相制衡的機制，即有某程度的三權分立、互相制衡。

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責任編輯︰林曉君