【新冠肺炎】一文看清9月1日確診者住址　涉牛頭角下邨、翠寧花園及蝶翠峰等

▲ 衞生防護中心公布今日（1日）新增12宗確診個案，其中4人居牛頭角下邨貴輝樓。（資料圖片）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（1日）新增12宗確診個案，其中3宗屬輸入個案，其餘9宗為本地個案，另有10宗內初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案 9宗屬本地感染

在本地個案中，8宗與家庭、朋友聚會有關，另外1宗屬沒有源頭個案，涉及一名於博愛醫院留醫的64歲男士，是一名愉景灣地盤工人（個案編號：4817）。

【新冠肺炎】再添1宗源頭不明個案 64歲地盤工曾於愉景灣智新書院地盤工作

患者居元朗水蕉新村，於8月21日出現發燒症狀，8月17日曾於愉景灣智新書院地盤工作數天，進行折除建築物工作，有10多人一同工作，均列作密切接觸者。

患者詳細住址如下：

個案4812：54歲男，牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

個案4813：76歲女，牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

個案4814：49歲女，牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

個案4815：52歲女，牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

個案4816：70歲女，荃灣滿樂大廈從心樓

個案4817：64歲男，元朗水蕉新村

個案4818：16歲女，元朗蝶翠峰16座

個案4819：41歲女，屯門翠寧花園3座

個案4820：69歲女，屯門翠寧花園3座

個案4821：24歲男，從印度抵港

個案4822：41歲女，尖沙咀華美達華麗酒店（從孟加拉抵港）

個案4823：41歲女，北角華美達盛景酒店（從菲律賓抵港）

資料來源：衞生防護中心

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記者：陳子謙