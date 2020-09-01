【細So出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年

▲ 細So被指背妻偷食。

前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭背妻出軌！現年41歲前商台DJ細So，4月時被商台裁員，幸得太太陳穎楠（阿Wing）陪他走過難關。育有兩子的細So，今日卻被傳媒揭近日背妻出軌，被指跟KOL展開孽緣共近年，好丈夫形象受考驗。

蘇耀宗（細So）今年4月被商台解僱，令各界關注。細So以自由身繼續工作，而育有兩子的細So，家中開支不少，幸得太太Wing兼顧養家，既賣月餅，又做KOL，夫婦有足夠收入養育兩子。

該名報料者還指細So在葵涌有一間單位，專作二人偷食之用。因維持愛妻形象，細So出軌好小心，2年半來從沒跟阿B外出，甚至沒有合照。

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▲ 細So一家四口，有一個大好家庭。

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但二人有一個私密IG帳戶，細So不知阿B有截圖留底，細So又常指跟太太感情轉淡，對阿B甜言蜜語。

之後細So更被指明目張膽，在葵涌租了一個單位，專跟阿B偷情之用，而二人每次見面都有親密行為。

▲ 細so太太今早才公開表揚丈夫連夜為兒子製書枱。

今年6月有指阿B跟細So感情有變，欲跟細So斬斷關係，細So曾要求阿B復合，但阿B拒絕，更跟蘇太剖白跟細So的不倫戀，踢爆細So的偷食行為。

而有指阿B好友因為也不值細So所為，故跟傳媒爆料，揭破細So的好男人形象。

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