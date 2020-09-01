【開學日】憂9歲兒Zoom上堂近視加深　港媽$500淘寶買投影機迎接開學

▲ 有港媽擔心9歲兒子zoom上課近視加深，淘寶以500元購買投影機迎接開學。

受新冠肺炎疫情影響，教育局宣佈新學年以網上授課，學生哥前所未有於9月1日開學日安坐在家中Zoom住開學。不少家長指，子女每天最少用Zoom上課半天，有學校更安排上午8時Zoom到下午3時，家長們紛紛擔心子女們睇壞眼變大近視。港媽Mag就是其中一位，因擔心「大近視」的兒子近視再度加深，決定於淘寶網購買投影機等設備，為睡房來個大改造，讓兒子愉快迎接新學年。

港媽Mag育有一子一女，平常在Facebook專頁「小羊家之成長札記」分享育兒心得。她接受TOPick訪問時表示，9歲的兒子自小有近視需經常就眼睛問題覆診，今年升讀小四已有450度近視，每天需要滴藥水、眼睛怕光，長時間對著電子產品眼睛容易疲累。

兒子K3開始已有近視

兒子在讀K3時，眼科醫生曾表示，如果不關注近視問題，經常看平板電腦或手機，小學前近視加深至上千度是閒事，所以她非常關心兒子的視力問題。為此，Mag平常一天只會讓兒子玩電子產品1小時，平常極少看電視。

開學長時間Zoom上堂

不過，受疫情影響，新學年學生未能回校上課，只能以Zoom上課。Mag收到學校通告指，新學期時間表將由早上8時Zoom到下午2時30分，

中間有一個小時午膳時間，每節之間只有10分鐘休息。我好不容易令他於過去三年半沒加深過近視，不想12月再見眼科醫生。

購買投影機避免增加近視

於是，Mag以約500港元於淘寶購買投影機，配上枱燈、平板電腦支架及兒童耳機，稍為改造睡房，讓兒子上課時有個舒服的環境，假日時亦可變成私人電影院。

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Mag為避免平板電腦的光線直接射入兒子的眼睛，將電腦的畫面投影於布幕。雖然使用投影機時，房間的燈光需要調暗，令書寫時會出現光線不足的問題，但投影機解像度清晰，比連續幾小時直接望平板電腦較好。

Mag表示，兒子非常喜歡經過改造的學習環境，也加強了其專注力，「不用一邊Zoom，一邊玩遊戲、互發訊息等。」

因保安系統限制投影機未能使用

所有設備都準備好迎接新學年，然而，Mag在今日開學日發現學校設置保安系統，未能以投影機與Zoom同屏，她無奈表示，「只好在線下上課或於假日看電影之用。」

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記者：梁節儀