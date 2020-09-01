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【全民檢測】中聯辦官員到政總做核酸採樣　陳冬：檢測是最科學有效的防疫手段

政治 19:16 2020/09/01

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中聯辦副主任陳冬、仇鴻、盧新寧、何靖，秘書長文宏武在特區政府總部檢測點進行核酸採樣。（圖片來源：新華社）

今日（1日）是全民檢測首日，除了政府高官、建制派立法會議員，中聯辦多名副主任及官員，昨亦到政府總部檢測點進行核酸採樣。

 

中聯辦副主任陳冬表示，從內地和相關國家的抗疫經驗看，開展普遍檢測，切斷病毒傳播，是最科學有效的防疫手段。多一人參與，少一分風險。他說，中聯辦工作人員作為香港社會的一分子，有責任有義務對特區政府的檢測計劃配合支持、積極參與。

 

今日有份參與檢測的中聯辦官員包括，副主任陳冬、仇鴻、盧新寧、何靖，秘書長文宏武等。中聯辦發稿表示，該辦其他工作人員及員工家屬，也將分別到各自工作和生活地區的採樣點參與檢測，以實際行動響應政府的檢測計劃。

 

「普及社區檢測計劃」於今天正式啟動，為期7天，並將視需要再延長不超過7天。政府在全港18個區設置了141個社區採樣點，提供「願檢盡檢」的免費檢測服務。截至今日下午5時，已有65.1萬名香港市民在網上登記預約。

 

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責任編輯：李淇

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