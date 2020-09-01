敘福樓天水圍最後分店不獲業主續租　老闆黃傑龍忍痛宣布9月14日結業

▲ 天水圍頌富商場敘福樓將於9月14日結業。（黃傑龍Facebook圖片）

天水圍頌富商場敘福樓，因業主拒絕續約，將於9月中結業。叙福樓（1978）主席黃傑龍今日（1日）傍晚在Facebook帖文，公布有關消息，指天水圍頌富商場的敘福樓，以及旁邊相連的MMC牛涮鍋，由於業主拒絕續約，將於9月14日正式結業。

黃傑龍在帖文中指，近年集團已幾乎全面退出市場，不獲續約的敘福樓，已是最後一間，並已經營約20年，

其實我都好想繼續做落去，一直都盡晒力同業主傾續，已經係答應年年加租，可惜都系（係）上星期（8月25日）收到通知唔租比我哋（地）。

他坦言感到不捨，難以與父親交代：

我星期二都好驚老竇失望即刻打俾佢解釋，佢講左句：「可以繼續梗係開心，冇得繼續都開心，唔緊要啦」， 仲反而要佢安慰我。

▲ 黃傑龍指，近年已幾乎退出中餐市場，故不獲續租的敘福樓已是最後一間。（黃傑龍Facebook圖片）

黃傑龍透露，天水圍的敘福樓單是上月已蝕數十萬元，3年前重新裝修投資數千萬元後，亦完全無法歸本，但都一定要負起僱主基本責任，強調會找清該店供應商的貨數；並稱由於目前食肆只准許50%入座率，營業和經營時間受規管，相信不會有太多員工可以選擇留下，將按法例要求向他們發放遣散費。

他在帖文末感激天水圍街坊20年以來支持：

無言感激，有緣再會。

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記者：陳曉瑩