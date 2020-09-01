【港姐大學】蘇格蘭混血謝嘉怡畢業後任手術室護士　解構出爐港姐冠軍名牌大學【多圖】

▲ 出爐港姐冠軍謝嘉怡畢業於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學。

《2020香港小姐競選》圓滿結束，由25歲的蘇格蘭混血兒謝嘉怡（Lisa）以大熱姿態連奪「最上鏡小姐」雙料冠軍。Lisa任職手術室護士，去年畢業於蘇格蘭名牌大學——愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University），屬蘇格蘭最大規模的學校之一。

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謝嘉怡的爸爸是香港人，媽媽是蘇格蘭人，自小在蘇格蘭生活及成長，去年於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）畢業，之後在當地任職手術室護士，期間曾到中非國家擔任義工。Lisa希望回港發展及一圓爸爸夢想，決定返港參選香港小姐，順利奪冠展開新生活。

▲ 謝嘉怡於去年大學畢業。（謝嘉怡IG圖片）

與港人爸爸以英文溝通

雖然從事再生能源行業的爸爸是港人，但平日父女都以英文溝通，Lisa平均一個月才說一次廣東話，故返港參選港姐後，要每日勤練廣東話，主要靠看電視和上課學習讀寫。

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愛丁堡納皮爾大學以工商科聞名

蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學於1964年創辦，是蘇格蘭大規模的學校之一，鄰近愛丁堡巿中心。開校之初的校名是納皮爾技術學院（Napier Technical College），固名思義是一所理工學院，以工商科聞名。

▲ 位於蘇格蘭首都愛丁堡的愛丁堡納皮爾大學。（學校facebook圖片）

92年升格大學分6大學院

直至1992年，學校升格為大學（Napier University），課程種類愈來愈多，學生人數逐年攀升，到2009年改名成Edinburgh Napier University至今。

根據學校網頁資料顯示，現時大學主要有6大學院，分別為商學、應用科學、藝術、電腦、工程及衛生與社會護理，其中建造工程及測量學、旅遊及酒店管理等範疇具口碑，亦是少數設有獸醫護士課程的英國大學。

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滿意度排名首位

據2020年全國學生調查（National Student Survey（NSS）），愛丁堡納皮爾大學是愛丁堡學生之中，滿意度排名首位。

現時愛丁堡納皮爾大學的學費按學生國籍收費，蘇格蘭人有學費減免，其次為英國其他地區學校，每年學費由9,250英鎊起（約9.6萬港元），而國際學生的學費要視乎各科而定，網頁未有列明。

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責任編輯︰林綺玲