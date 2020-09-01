  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 20:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷

娛樂 20:23 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

細So回應出軌傳聞。

現年41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭背妻出軌，育有兩子的細So，今日卻被傳媒揭近日背妻出軌，被指跟KOL展開孽緣共兩年，更多度發出露骨相片，細So一直經營的好丈夫好爸爸形象受到考驗。

今日有報導指細So背妻出軌，跟小三不倫戀長達兩年半，有指細So在網上認識KOL阿B後，展開瘋狂追求，終於跟女方展開關係。

細So跟現任太太一直恩愛。（經濟日報圖片）

期間細So常指跟太太感情變淡，二人也再沒有性關係，細So又另租單位，跟阿B作偷情之用。不過，阿B跟細So感情有變，提出分手，據知細So多度哀求阿B，又自認是最壞的人，不停傳短訊給阿B求原諒，至今年6月，阿B堅決跟細So分手，更向蘇太踢爆細So的所作所為。

而阿B好友不值細So行為，更向傳媒爆料，提供多張細So曾私下給阿B的露骨照，令他的偷食行為曝光。

驚傳好丈夫出軌的細So，有媒體就出軌一事問細So，他未有直接否認，只用5字回應稱：「我了解吓先。」當被再追問有否偷食？他更幽默地稱：「冇，我煮緊嘢食。」

細So昨晚努力為兒子趕製椅子，為開學做準備。

共歷兩段婚姻

現年41歲的細So共有兩段婚姻，他的前妻是商台DJ張詠妍阿Wing，他們在2006年結婚，可是在2009年離婚，婚姻只維持了3年而已。

當時有傳離婚原因是細So搭上𡃁模，不過阿Wing解釋分開真正原因是性格不合。而阿Wing亦在離婚第二年與商台高層兼著名填詞人林若寧結婚。

細So一家四口。

至於細So，在2011年與陳穎楠結婚，而陳穎楠的英文名也巧合叫Wing。

今年4月，細So被商台開除，結束約20賓主關係，太太陳穎楠陪他走過谷底。細So曾表示雖然突然要離開工作近20年的地方，但覺得安全感不是來自收入，而是來自家人是否覺得安全。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
今日 19:12
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【安樂窩】居貝澳5年孩子被質疑欠競爭力　疫境遭解僱細So陪妻兒慢活人生
19:18 2020/08/11
【安樂窩】居貝澳5年孩子被質疑欠競爭力　疫境遭解僱細So陪妻兒慢活人生
【裁員潮】細So被裁後首表述心情　森美暖心鼓勵舊拍檔：明天會更好
11:21 2020/04/05
【裁員潮】細So被裁後首表述心情　森美暖心鼓勵舊拍檔：明天會更好
蘇耀宗 出軌 娛樂人物職業 KOL 商業電台 娛樂行業

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】