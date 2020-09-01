【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷

▲ 細So回應出軌傳聞。

現年41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭背妻出軌，育有兩子的細So，今日卻被傳媒揭近日背妻出軌，被指跟KOL展開孽緣共兩年，更多度發出露骨相片，細So一直經營的好丈夫好爸爸形象受到考驗。

今日有報導指細So背妻出軌，跟小三不倫戀長達兩年半，有指細So在網上認識KOL阿B後，展開瘋狂追求，終於跟女方展開關係。

▲ 細So跟現任太太一直恩愛。（經濟日報圖片）

期間細So常指跟太太感情變淡，二人也再沒有性關係，細So又另租單位，跟阿B作偷情之用。不過，阿B跟細So感情有變，提出分手，據知細So多度哀求阿B，又自認是最壞的人，不停傳短訊給阿B求原諒，至今年6月，阿B堅決跟細So分手，更向蘇太踢爆細So的所作所為。

而阿B好友不值細So行為，更向傳媒爆料，提供多張細So曾私下給阿B的露骨照，令他的偷食行為曝光。

驚傳好丈夫出軌的細So，有媒體就出軌一事問細So，他未有直接否認，只用5字回應稱：「我了解吓先。」當被再追問有否偷食？他更幽默地稱：「冇，我煮緊嘢食。」

▲ 細So昨晚努力為兒子趕製椅子，為開學做準備。

共歷兩段婚姻

現年41歲的細So共有兩段婚姻，他的前妻是商台DJ張詠妍阿Wing，他們在2006年結婚，可是在2009年離婚，婚姻只維持了3年而已。

當時有傳離婚原因是細So搭上𡃁模，不過阿Wing解釋分開真正原因是性格不合。而阿Wing亦在離婚第二年與商台高層兼著名填詞人林若寧結婚。

▲ 細So一家四口。

至於細So，在2011年與陳穎楠結婚，而陳穎楠的英文名也巧合叫Wing。

今年4月，細So被商台開除，結束約20賓主關係，太太陳穎楠陪他走過谷底。細So曾表示雖然突然要離開工作近20年的地方，但覺得安全感不是來自收入，而是來自家人是否覺得安全。