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梁美芬黃定光爭位拉扯　蔣麗芸做和事佬

政治 20:03 2020/09/01

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

梁美芬和黃定光因為站位問題發生爭執。（陳靜儀攝）

社區普及檢測計劃今日展開，立法會秘書處亦安排由港府調派的醫護人員，到立法會為議員提供檢測服務，大部分建制派議員都積極響應，不過大合照期間，民建聯黃定光和經民聯梁美芬卻因站位問題發生拉扯。

手持宣傳紙牌的建制派因為人多要分兩排合照，站在後排的黃定光因被站在前排的梁美芬遮住，遂讓其「踎低」，不過梁美芬因為着裙不方便，拒絕蹲下，反而讓黃定光站前面，「我無阻你喎，你咪企前面囉！」又一度用手踭示意黃定光站前，黃定光眼見梁美芬「企硬」，忍不住出手用力將梁美芬拉扯到較後位置，梁美芬始料未及，踉蹌退後幾步。

站在前排的梁美芬被指擋到黃定光。（陳靜儀攝）

二人爭論（陳靜儀攝）

黃定光用力拉扯麥美娟。（陳靜儀攝）

梁美芬踉蹌退後。（陳靜儀攝）

這一幕看得其他議員也不知如何是好，最後民建聯蔣麗芸自己主動和梁美芬換位並蹲下，蔣麗芸事後告訴傅流螢，因為梁美芬穿的是「窄身裙」，不方便，自己穿的裙比較「闊」，蹲下亦不要緊。而梁美芬則覺得自己無辜，謂純粹因為穿裙不方便蹲下，無意要阻擋對方，更指自己「有少少扭親」。她又呼籲，希望男士不要逼穿裙的女士蹲下。

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撰文 : 傅流螢

政治 黃定光 梁美芬

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