  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 20:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

梁美芬黃定光爭位拉扯　蔣麗芸做和事老

政治 20:03 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

站在前排的梁美芬因為穿裙不方便所以拒絕蹲下。

社區普及檢測計劃今日展開，立法會秘書處亦安排由港府調派的醫護人員，到立法會為議員提供檢測服務，大部分建制派議員都積極響應，不過大合照期間，民建聯黃定光和經民聯梁美芬卻因站位問題發生拉扯。

手持宣傳紙牌的建制派因為人多要分兩排合照，站在後排的黃定光因被站在前排的梁美芬遮住，遂讓其「踎低」，不過梁美芬因為着裙不方便，拒絕蹲下，反而讓黃定光站前面，「我無阻你喎，你咪企前面囉！」又一度用手踭示意黃定光站前，黃定光眼見梁美芬「企硬」，忍不住出手用力將梁美芬拉扯到較後位置，梁美芬始料未及，踉蹌退後幾步。

這一幕看得其他議員也不知如何是好，最後民建聯蔣麗芸自己主動和梁美芬換位並蹲下，蔣麗雲事後告訴傅流螢，因為梁美芬穿的是「窄身裙」，不方便，自己穿的裙比較「闊」，蹲下亦不要緊。而梁美芬則覺得自己無辜，謂純粹因為穿裙不方便蹲下，無意要阻擋對方，更指自己「有少少扭親」。她又呼籲，希望男士不要逼穿裙的女士蹲下。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : 傅流螢

政治 黃定光 梁美芬

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】