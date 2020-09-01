  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 20:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港鐵斬人案】將軍澳站斬人案護衛員送院後不治　康健醫生曾為傷者急救　　

社會 20:23 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

警方曾進入康健綜合醫務中心調查。 (黃傑偉攝)

港鐵將軍澳站B出口發生斬人血案，在下午大約5時，一名護衛員在恒生銀行櫃員機前被斬傷昏迷，倒卧血泊中，兇徒當場被制服，警方正封鎖現場調查，傷者則送將軍澳醫院治理，延至晚上傷重不治。消息指，事件涉舊同事積怨尋仇，並沒有金錢損失，事發情況即看：【下一頁】

警方曾進入位於站內的康健綜合醫務中心進行調查，康健國際醫療集團發言人表示，今日下午4時45分，一名受傷的解款員走入位於將軍澳港鐵站的康健綜合醫務中心。

其後，現場發現遺下一把刀，診所同事已經配合警方調查，診所醫生亦有為傷者進行急救。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

港鐵發言人表示，在下午約4時45分，港鐵客務中心接獲銀行保安員報告指B出口有人受傷，港鐵立即報警及召喚救護車，職員並立即到場了解，醫務所也派出醫務人員幫傷者急救，B出口由於需要配合警方調查，一度只可以只入不可以出。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉、伍瑋瑋

相關文章

【港鐵斬人案】將軍澳站櫃員機發生斬人案　護衛員被斬傷昏迷
今日 17:32
【港鐵斬人案】將軍澳站櫃員機發生斬人案　護衛員被斬傷昏迷
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
今日 19:45
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
將軍澳醫院 銀行櫃員 將軍澳 醫生 港鐵 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】