【港鐵斬人案】將軍澳站斬人案護衛員送院後不治　康健醫生曾為傷者急救　　

▲ 警方曾進入康健綜合醫務中心調查。 (黃傑偉攝)

港鐵將軍澳站B出口發生斬人血案，在下午大約5時，一名護衛員在恒生銀行櫃員機前被斬傷昏迷，倒卧血泊中，兇徒當場被制服，警方正封鎖現場調查，傷者則送將軍澳醫院治理，延至晚上傷重不治。消息指，事件涉舊同事積怨尋仇，並沒有金錢損失，事發情況即看：【下一頁】

警方曾進入位於站內的康健綜合醫務中心進行調查，康健國際醫療集團發言人表示，今日下午4時45分，一名受傷的解款員走入位於將軍澳港鐵站的康健綜合醫務中心。

其後，現場發現遺下一把刀，診所同事已經配合警方調查，診所醫生亦有為傷者進行急救。

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港鐵發言人表示，在下午約4時45分，港鐵客務中心接獲銀行保安員報告指B出口有人受傷，港鐵立即報警及召喚救護車，職員並立即到場了解，醫務所也派出醫務人員幫傷者急救，B出口由於需要配合警方調查，一度只可以只入不可以出。

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記者：黃傑偉、伍瑋瑋