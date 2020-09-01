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【全民檢測】離島增設6個檢測中心採樣　居民可預約參與【附詳細地址及時間】

社會 20:23 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

離島6處將增設檢測中心進行採樣。（黃建輝攝）

全民自願檢測計劃今日（1日）展開，政府在全港各區設立141個檢測中心，因應離島區有不少鄉郊地方遠離各社區檢測中心，政府於9月5日至14日期間在坪洲、南丫島、長洲、梅窩、大嶼山及大澳安排受過訓練的採樣人員，為相關地區居民採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。有興趣參與者，可於網站進行預約。

採樣地點及地址 開放日期及時間（註）
坪洲體育館
坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈		 9月10日至11日
上午9時至下午5時
南丫島歷史文物室
南丫島榕樹灣大街1號地下		 9月12日至14日
上午9時至下午5時
長洲體育館
長洲醫院路3號		 9月5日至8日
上午9時至下午5時
梅窩康樂中心
梅窩鄉事會路60號		 9月5日至7日
上午9時至下午5時
大嶼山南區鄉事委員會
大嶼山貝澳羅屋村1號		 9月13日至14日
上午9時至下午5時
大澳大會堂
大澳石仔埗街101號		 9月9日至10日
上午9時至下午5時
註：除南丫島歷史文物室及大嶼山南區鄉事委員會會於下午1時30分至2時關閉以進行清潔及消毒外，其餘地點關閉進行清潔及消毒的時間為下午1時30分至2時30分。 

另外，有鑑於離島區個別村落所處位置偏遠，交通不便，政府將安排人員於9月4日至10日期間到訪有關村落，為不便前往任何檢測中心的村民採集深喉唾液樣本作測試。

了解全民檢測計劃詳情即看：【下一頁】

接受全民檢測採樣前勿飲食、勿用漱口水即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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