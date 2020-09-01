【全民檢測】離島增設6個檢測中心採樣　居民可預約參與【附詳細地址及時間】

▲ 離島6處將增設檢測中心進行採樣。（黃建輝攝）

全民自願檢測計劃今日（1日）展開，政府在全港各區設立141個檢測中心，因應離島區有不少鄉郊地方遠離各社區檢測中心，政府於9月5日至14日期間在坪洲、南丫島、長洲、梅窩、大嶼山及大澳安排受過訓練的採樣人員，為相關地區居民採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。有興趣參與者，可於網站進行預約。

採樣地點及地址 開放日期及時間（註） 坪洲體育館

坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈 9月10日至11日

上午9時至下午5時 南丫島歷史文物室

南丫島榕樹灣大街1號地下 9月12日至14日

上午9時至下午5時 長洲體育館

長洲醫院路3號 9月5日至8日

上午9時至下午5時 梅窩康樂中心

梅窩鄉事會路60號 9月5日至7日

上午9時至下午5時 大嶼山南區鄉事委員會

大嶼山貝澳羅屋村1號 9月13日至14日

上午9時至下午5時 大澳大會堂

大澳石仔埗街101號 9月9日至10日

上午9時至下午5時 註：除南丫島歷史文物室及大嶼山南區鄉事委員會會於下午1時30分至2時關閉以進行清潔及消毒外，其餘地點關閉進行清潔及消毒的時間為下午1時30分至2時30分。

另外，有鑑於離島區個別村落所處位置偏遠，交通不便，政府將安排人員於9月4日至10日期間到訪有關村落，為不便前往任何檢測中心的村民採集深喉唾液樣本作測試。

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記者：陳曉瑩