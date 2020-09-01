【全民檢測】范鴻齡形容檢測屬公民責任　籲醫管局員工以工會名義杯葛計劃應三思

▲ 對於有醫管局員工以工會的名義杯葛計劃，范鴻齡指「希望工會三思，不要引起市民的誤解，最終延誤防疫機會。」（取自范鴻齡網誌）

普及社區檢測計劃今（1日）開始，截至下午4時，共有8.2萬人接受檢測，而下午5時為止，已有65.1萬人預約。今接受檢測人士中亦包括醫管局主席范鴻齡，他傍晚發表網誌，詳述「明知自己感染風險不高」仍進行檢測的原因，又形容檢測全程「相當暢順，無痛、甚至有點愉快」；而對於有醫管局員工以工會的名義杯葛計劃，范鴻齡指「希望工會三思，不要引起市民的誤解，最終延誤防疫機會。」

【全民檢測】張竹君：今日留守辦公室未參與 已留深喉唾液樣本檢驗以表支持



范鴻齡於網誌上形容「明知自己感染風險不高」，因一直緊守防疫措施，既沒有外遊、每天帶口罩和保持社交距離等；解釋指參與計劃基於3項原因，包括每日都有不明感染源頭的確診患者，表示一些隱形患者仍在社區傳播病毒、近兩成患者沒有病徵，「所以根本無人能夠百分百肯定自己不會帶有病毒」，以及基於公民責任，早日讓政府掌握整體形勢，在制定防疫策略時，有更大的科學依據作為參考，對社區防控也更為有效。范解釋指，普及社區檢測是一項公共衞生政策，不但著眼個人健康，也為整體疫情作出判斷，越多市民參與，局方對防疫就更有把握，這對應對第三波、以至下一波的疫情都更有意義。

【全民檢測】首日共8.2萬人接受檢測 後日起增加檢測名額

他續指，醫管局除支持普及社區檢測計劃，亦會配合普檢的準備工作，包括借出儀器和人手為工作人員進行外科呼吸器的面型配合測試；及加快審批醫護同事參與檢測中心的採樣工作；同時亦鼓勵同事和家人參與計劃。

【全民檢測】衞生署明早為初步陽性個案覆檢 料兩天後可公布確診個案

談到有醫管局的員工，以工會的名義杯葛這項計劃，范鴻齡強調，加強社區檢測找出隱形病人，不但有助針對疫情，保障我們住院病人，亦保障醫護人員的安全，希望工會三思，不要引起市民的誤解，最終延誤防疫機會。

范最後感謝及讚揚特首林鄭月娥在過去大半年給予局方最大支持：

在全球個人防護裝備供應緊絀時，她適時地向內地提出要求，讓我們渡過難關；在疫情嚴峻時，無論在財政和政策的支持，她都毫不猶豫，只要有利控制疫情，她都說到做到。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：鄧凱文