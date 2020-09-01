【海外升學】13歲大仔獨自赴英升學　徐榮送機不捨：要學識放手

▲ 徐朗獨自赴英國升學。

徐榮與妻子育有一子一女，一家四口的生活一直令人羨慕。不過，原來他們13歲的大仔徐朗（Karson）已於昨晚（31日）離港赴英升學，徐榮與太太亦有到場送機，徐榮在社交網站上感嘆指：「你在遠方，我在這裏，大家一齊努力為我們的目標進發！加油哥哥！」

徐榮今日（1日）在社交網站上載自己與太太送機的照片，當中包括他們一家三口在機場的離境閘口前戴着口罩合影，以及徐朗獨自舉手道別的照片。徐榮表示，兒子赴英升學的決定其實早在數年前已經決定，但到兒子真正離開的日子，仍然感到不捨得。不過，徐榮認為：

學得更多！做得更好！你在遠方，我在這裏，大家一齊努力為我們的目標進發！加油哥哥！

而在徐榮一家四口的facebook專頁「徐陳之家嘩哈哈」亦有分享送機當晚的情況，帖文指：「哥哥大個仔啦，第一次自己坐飛機，為自己由細到大的夢想出發。爸媽雖然好唔捨得，但都要學識放手讓你自己學習獨立。臨上機，哥哥叫我放心，佢自己會照顧好自己。啱啱收到你電話，知你平安到達順利過關攞齊行李，安心晒。好好享受學校生活。加油哥哥！Love you」

▼ 點擊圖片放大 +2

包包不捨哥哥攬足一日

至於未有到機場送機的4歲細女徐心怡（包包），「徐陳之家嘩哈哈」亦有發帖指，原來包包在哥哥離開前一直在家中抱住哥哥不放，攬足一日，盡見兄妹情深。

據早前報道，徐朗一直有成為足球員的夢想，徐榮數年前更決定讓兒子往英國追夢。今年農曆新年期間，徐榮與太太就曾陪同兒子到英國學校做升學測試，為兒子未來在當地做職業球員鋪路。

而凡事以家庭為先的徐榮，過去亦為了方便子女在國際學校讀書，更曾把物業放租再租屋居住，認真是一名廿四孝的好老公及好爸爸！