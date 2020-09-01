【2021DSE修訂】通識IES論證部分取消　教師指難分成績高下

▲ 考評局今（1日）公布2021年中學文憑試（DSE）評核簡化安排。（林宇翔攝）

2021年中學文憑試（DSE）核心科目通識科獨立專題探究（IES），涉及深入解釋議題及論證的兩部分均取消，佔分由20%減至10%。有資深通識科教師指，取消的部分是最能夠展示學生的學術成果，在疫情下不少學生仍堅持透過網上問卷完成；而教協調查亦指近6成教師的學生已完成或接近完成IES，認為現時取消是變相懲罰學生。

通識科IES原本有4部分，考評局今（1日）公布明年僅保留涉及題目界定、相關概念知識的A、B部分，取消深入解釋議題、判斷及論證的C、D部分。資深通識科教師陳志華解釋，獲保留的部分僅涉研究前期工作如定題目及交代研究方法，欠缺後半部分便難分高下，「研究題目可以講到好誇張」，現等同「煮餸斬晒料未落鑊就計分」。

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多名通識科教師均指其大部分學生均已大致完成整份IES。陳志華指，其學校一般在中五上學期已完成首兩部分，被取消的部分一般在中五下學期復活節假期間做問卷調查，疫情下大部分學生也改用網上問卷，暑假前全級逾110名學生幾乎全部已完成整份研究，有原本預期筆試成績一般的學生，成功透過電郵訪問有關政府部門，進行涉公共政策研究，原期望可究IES「拉分」，對學生努力白費感惋惜。

多完成研究 變相懲罰學生

教協則表示同意考評局提出簡化安排的方向，但引述其上月底調查指，近6成教師的學生已完成或接近完成IES，認為現時取消是變相懲罰已完成的學生。本身是通識科教師的教協副會長田方澤指，首兩部分只涉引言及基本概念，取消的部分是實際上要花功夫做、篇幅亦較長，「直至前晚仍收到學生遞交的初稿，相信取消會令學生難以接受。」

中學校長會署理主席連鎮邦對當局修訂安排表示支持，理解在疫情下再取消口試的決定，亦比今年臨近考試才宣布為佳，可讓學生集中準備其他卷別；他指疫情下教師亦難透過視像指導學生完成校評，但對於通識科IES部分被刪減，指不少學生都已在暑假期間完成，認為當局太遲宣布。

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記者：馮琪雅