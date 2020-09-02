【居屋2020】最快下周派表料折扣或增至57折　房署：拒設輪候冊賣樓

▲ 居屋料本周敲定申請詳情，最快下周派表，月底接受申請。（資料圖片）

居屋逾7,000伙全新單位，7月受疫情影響押後申請；據了解，房委會數天內敲定及公布申請安排，最快下星期派表，月底接受申請。

另外政府統計處公布，今年第二季家庭月入中位數，較對上一季下跌近一成。房委會委員招國偉相信，倘參考有關數據，相信今期居屋折扣有望加碼，以貼近市值57折至6折水平推售。

今年房委會將推售4個居屋新屋苑，涉7,047伙，焦點落於鑽石山啟翔苑，還有馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及北區皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，原定臨時折扣是63折，有待房署公布是否更新折扣。

房署：居屋輪候冊不合適 有違現有機制

房委會7月舉行周年特別會議，讓委員就公營房屋政策表達意見。房署署長唐智強昨（1日）書面回應委員意見稱，倘設立居屋輪候機制，署方初步認為未必合適。

他指出，房委會一向按機制調整居屋的申請資格，如入息及資產限額；亦會在每次銷售計劃，檢視綠、白表申請者的配額比例、各類申請者選樓的優先次序等。

如售賣居屋改為輪候方式，則今天符合資格購買居屋的買家，可能因上述改變，在輪候期間失去購買資格。另外，每期銷售計劃的屋苑都不同，以輪候機制決定選樓時間的情況下，申請人可選擇的屋苑，未必是心儀屋苑。

不考慮再引入私人參建居屋

對於有房委會委員建議，重新引入「私人參建居屋」，由房委會指明建築材料、配套和設施的規格，確保單位質素。唐智強認為，這建議未必能夠大量節省房委會資源及人手，亦難以確保私人發展商，完全遵從房委會的設計標準和建築規範，房署方暫不考慮該建議。

對於房署不打算全面重推公屋租者置其屋計劃，團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺認為，房委會不應只出售租置計劃的貨尾單位，而應全面重推租置計劃，讓所有公屋居民也有機會購買所住的單位。對於公屋回收及輪候的影響，葉文祺認為，若分階段出售單位，相信對於公屋回收及輪候冊的即時影響有限。

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記者：吳卓峰