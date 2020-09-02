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【港鐵斬人案】護衛員頸部重傷不治　30歲姓張疑兇與死者為前同事

社會 01:29 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

現場留下大量血跡。（黃傑偉攝）

將軍澳港鐵站昨日(1日），下午4時45分發生兇殺案，詳情即睇：【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡

昨日(1日）下午約4時兩名護衛員夥同一名銀行櫃員機技術員於將軍澳站內，維修櫃員機期間，一名持12吋長生果刀男子突趨前向其中一護衛員狂斬，姓李34歲護衛員頭部中刀倒臥血泊中重創昏迷，其余兩人亦於糾纏中受輕傷，兇徒傷人後棄刀往寶邑路方向逃去，於寶邑路站外花槽被途經熱心市民合力制服交與接報到場警員處理。有站內醫務診所護士及醫生為傷者急救後，由救護員將傷者送院搶救，惜傷重不治。

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警方調查後發現，被捕30歲姓張疑兇之前亦為護衛員，與死者為前同事關係，已於去年離職。將軍澳警區刑事總督察阮成熙表示，會遁死者及疑兇過往私人恩怨及糾紛方向調查，以確定犯案動機 ，阮亦澄清網上流傳兇徒曾任職警員為不實訊息。

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記者：黃傑偉

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