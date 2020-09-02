【限聚令】消息：考慮放寬個別處所　健身室、按摩院可以有條件重開

▲ 消息指政府將會再放寬部分防疫措施。

本港疫情似有緩和，消息指本港今日新增大約8宗確診個案，而明天（周四）到期的多項防疫措施，消息指政府會考慮放寬個別處所，包括健身室、按摩院可以有條件重開。

其中健身中心人數上限則，小組收緊至8人，器材間需保持1.5米距離；較少身體接觸的運動場所亦可以重開，據悉當中包括桌球室。於場所內，每人需保持距離1.5米，且須全程佩戴口罩。

另外，政府亦考慮放寬晚市堂食措施，詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約8宗確診個案

港府於上周二公布，上周五（28日）起，放寬晚市堂食至晚上9時，並重開戲院、美容院及一些較少身體接觸的戶外運動場所，為期7天，明天（3日）到期。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。

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現時實施的社交距離措施:

放寬措施包括風險較為可控的室內靜態場所和涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所。

停止堂食的時段改為每天下午9時至翌日早上4時59分，特定處所除外。

餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得多於二人同坐一桌，食桌之間須至少有1.5米距離或設有隔板。其他規定和限制繼續維持，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫等。

表列處所方面，電影院、美容院、部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所如網球場在符合相關規定和限制下可開放。

至於會址，除餐飲處所、電影院、美容院和上述戶外體育處所之外，必須關閉；其餘表列處所繼續停止營業。

群組聚集方面，除獲豁免者，繼續禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集。

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記者：伍瑋瑋

