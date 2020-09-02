【開心速遞】《愛回家》林淑敏+伍富橋懷舊造型登場　揭雷公當年遭大龍生橫刀奪愛【有片】　

▲ 今晚（9月2日）《愛．回家之開心速遞》內容圍繞大小姐母親年青時。

「大小姐」林淑敏昨晚（9月1日）在個人社交平台上載《愛．回家之開心速遞》劇照，相中的林淑敏與伍富橋以懷舊造型共舞。因為今晚（9月2日）《愛．回家之開心速遞》劇情內，林淑敏扮演龍力蓮媽媽的年青時，講她當付年與年青的大龍生及雷公的三角戀。

故事講雷公（白彪飾）收買金吊桶，得知大龍生龍敢威（羅樂林飾）現居的風水地有助他恢復元氣，遂想設法破壞。

力蓮察覺雷公的陰謀，為雷公仍要死咬敢威不放感到奇怪，思疑二人過去曾有極大恩怨。KC（歐瑞偉飾）偶然聽到友人呼喚雷公的英文名，記起雷公曾是其姐的男友。

原來雷公當年曾遭敢威橫刀奪愛，力蓮遂設局想讓雷公放下對敢威的仇恨，可惜不果。

力蓮覺得雷公一直對她的母親未能忘情，決意使計要他放過敢威，詎料實行計劃時碰上甚多意外……

林淑敏在個人社交平台上載劇照並寫道：

如果龍力蓮係屬於送水輝嘅，咁吳家柔一定係配伍富橋 伍富橋 Alvin Ng

生命中咁多拉丁，拉丁常與我同在🕺🏻🕺🏻

#愛回家之開心速遞 #伍富橋 #龍敢威 #吳家柔 #鬼同你講數