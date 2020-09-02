  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (週三) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開心速遞】《愛回家》林淑敏+伍富橋懷舊造型登場　揭雷公當年遭大龍生橫刀奪愛【有片】　

娛樂 10:58 2020/09/02

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

今晚（9月2日）《愛．回家之開心速遞》內容圍繞大小姐母親年青時。

「大小姐」林淑敏昨晚（9月1日）在個人社交平台上載《愛．回家之開心速遞》劇照，相中的林淑敏與伍富橋以懷舊造型共舞。因為今晚（9月2日）《愛．回家之開心速遞》劇情內，林淑敏扮演龍力蓮媽媽的年青時，講她當付年與年青的大龍生及雷公的三角戀。

故事講雷公（白彪飾）收買金吊桶，得知大龍生龍敢威（羅樂林飾）現居的風水地有助他恢復元氣，遂想設法破壞。

力蓮察覺雷公的陰謀，為雷公仍要死咬敢威不放感到奇怪，思疑二人過去曾有極大恩怨。KC（歐瑞偉飾）偶然聽到友人呼喚雷公的英文名，記起雷公曾是其姐的男友。

原來雷公當年曾遭敢威橫刀奪愛，力蓮遂設局想讓雷公放下對敢威的仇恨，可惜不果。

力蓮覺得雷公一直對她的母親未能忘情，決意使計要他放過敢威，詎料實行計劃時碰上甚多意外……

林淑敏在個人社交平台上載劇照並寫道：

如果龍力蓮係屬於送水輝嘅，咁吳家柔一定係配伍富橋 伍富橋 Alvin Ng
生命中咁多拉丁，拉丁常與我同在🕺🏻🕺🏻
#愛回家之開心速遞 #伍富橋 #龍敢威 #吳家柔 #鬼同你講數

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】細龍生細龍太分享愛情觀 　鄭世豪陳偉琪談男女相處之道
16:43 2020/09/01
【開心速遞】細龍生細龍太分享愛情觀 　鄭世豪陳偉琪談男女相處之道
【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】
11:22 2020/08/26
【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】
【開心速遞】久未露面何艷娟再現《愛回家》　三太天娥龍作蜜助大龍生東山再起【有片】
12:47 2020/08/26
【開心速遞】久未露面何艷娟再現《愛回家》　三太天娥龍作蜜助大龍生東山再起【有片】
林淑敏 伍富橋 開心速遞 電視劇 TVB 演員

最高瀏覽

【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
19:12 2020/09/01
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
20:23 2020/09/01
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷