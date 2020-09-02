【新冠肺炎】新增2間食肆曾有確診者到訪　49歲患者發病後曾到牛頭角美心MX及市政大廈

▲ 新增2間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情未止，9月1日新增12宗確診個案，其中3宗屬輸入個案，其餘9宗為本地個案，另有10宗內初步確診個案。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再多2間食肆曾有確診者到訪。

新增的2間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期；個案編號）：

觀塘 牛頭角上邨商場 美心MX 28/08/2020 #4814

屯門 屯門市廣場2期 錦麗 28/08/2020 #4820

據衞生防護中心資料顯示，49歲女患者（個案編號4814）居於牛頭角下邨貴輝樓，8月22日發病，8月28日曾到訪牛頭角市政大廈及牛頭角上邨商場的美心MX，於9月1日確診。

69歲女患者（個案編號4820）居於屯門翠寧花園3座，8月29發病，於9月1日確診。該患者於8月27日曾到訪屯門愛定商場，8月28日曾到屯門市廣場2期錦麗。

在本地個案中，8宗與家庭、朋友聚會有關，另外1宗屬沒有源頭個案，涉及一名於博愛醫院留醫的64歲男士，是一名愉景灣地盤工人（個案編號：4817）。詳情即睇【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣