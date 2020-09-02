【細So出軌】商台前DJ細So認背妻偷食 太太Wing原諒丈夫：高山低谷要一起走過
商台前DJ蘇耀宗（細So）昨天（9月1日）被爆背妻偷食KOL「阿B」，好男人形象盡毀。細So在昨晚接受媒體訪問承認有出軌，並為偷食事件連講7次「對唔住」。其實自今年4月，細So被商台解僱後，他的太太陳頴楠（Wing）陪丈夫走過難關並兼顧養家。
可是沒想到細So卻一直背妻出軌，到昨日被細So與KOL「阿B」於葵涌租了一個單位偷情，而且不倫戀持續長達2年。細So更向「阿B」表示與太太感情已轉淡，直至「阿B」朋友看不過眼細So的所作所為，向傳媒爆料始揭細So一直在公眾面前的愛妻號假面具。
細So在接受媒體訪問承認有出軌外，在個人IG亦公開向太太及支持者道歉，承認在「感情上確有做錯及處理不當」，細So表示難辭其咎，寫道：
本人蘇耀宗就今日有關婚外情的報道，
向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。
本人承認感情上確有做錯及處理不當，
令各位痛心失望，本人難辭其咎。
感謝太太的原諒和愛護，
本人向太太承諾，努力維繫家庭，
做個好丈夫、好爸爸。
本人及太太已就此事達成共識，
今日回應此事後，
日後不會再發表任何意見，
希望大家能給予空間，多謝大家關心。
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象 細So被商台解僱太太陪走出低谷
至於細So太太陳穎楠，亦在個人IG發文，公開表示原諒丈夫：
一輩子的婚姻旅程中，總有高山低谷要一起走過。
我選擇相信，並肩繼續這段旅程。
這是我倆生命中重要的一課，
多謝大家給予空間和體諒，讓我倆一起經歷、一起成長。
感謝大家的關心，我們會好起來的。
陳頴楠
撰文 : TOPick柴犬出動