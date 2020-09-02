【爆怒時速】羅素高爾公路狂躁大報復　影帝再挑戰演技演失控怒漢

▲ 羅素高爾指《爆怒時速》反映出當今社會人人壓力爆煲，容易一觸即發地行為失控。

美國戲院解封後當地首部上映的電影《爆怒時速》( Unhinged )，亦將於9月3日於香港上畫。《爆怒時速》講述公路上兩個車主之間的小口角，竟然引發連串瘋狂的報復行為，而那位狂躁司機就由羅素高爾（Russell Crowe）飾演。

奧斯卡影帝羅素高爾早前接受TOPick電話訪問，大談接演此部驚慄動作片的原因。

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▲ 羅素高爾身驅龐大，加上凌厲的眼神，令角色的驚嚇感倍增。

影帝羅素高爾演燥爆司機

現年56歲的羅素高爾曾憑1999年電影《奪命煙幕》（The Insider）、2000年《帝國驕雄》（Gladiator）及2001年《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）連續3年獲金像影帝提名，並憑《帝國驕雄》中演羅馬鬥士而奪得影帝寶座。他的新作《爆怒時速》是部著重官能刺激的公路驚慄動作片。

這齣由Derrick Borte執導的影片講述在美國新奧爾良擠塞的公路上，年輕單親媽媽Rachel（Caren Pistorius飾）因遲到而急躁，向前面的私家車車主（羅素高爾飾）無禮響號，二人在馬路上針鋒相對，他要求她道歉，卻遭到拒絕。

本來這只是一宗常見的馬路的事，但Rachel偏偏遇上一個失業、失去妻子，也快要失去居所的絕望男人。他被撻著怒火，決定要向她和其親友瘋狂報復作為教訓，令事情一發不可收拾。

▲ Caren Pistorius演生活大受壓力的失婚媽媽Rachel。

跌入谷底大反擊

羅素高爾在戲中的角色，沒有名字，但行為很極端。

他向TOPick坦言，自己觀影此片時也覺得坐立不安，但拍攝過程卻輕鬆愉快：「之前剛拍完劇集《The Loudest Voice》（他憑此劇奪今年金球獎短篇劇組視帝），為期6個月每日拍7小時，單是化妝已用上兩個半小時，感覺就像攀珠穆朗瑪峰一般艱辛。相反，這部片低成本，拍攝期又短，拍攝團隊及特技團隊經驗豐富又專業，所以我覺得很輕鬆。」

▲ 羅素高爾的角色誓要透過殺死Rachel身邊的人來教訓她，發洩其憤怒。

擅長演性格複雜角色的羅素高爾，今次演一個性格較單元、只有憤怒的角色是否輕而易舉？影帝卻說剛好相反：「這角色那種極端的憤怒其實很難演，因為演員都習慣了把自己的經驗注入角色之中。但演這角色，過往的經驗、幽默感或個人魅力都不會用得著。這角色的激烈行為根本不可能有合理解釋，所以要入戲也不容易。」

反映社會失常一面

原來羅素高爾最初讀過劇本後曾因為覺得內容太黑暗，因而曾拒演，但後來他回心轉意，因為演員應追求新挑戰。

他解釋：「我接演這個角色，是因為我察覺到西方社會，近年經常見到這種失控的憤怒，就好像新聞中的校園槍擊事件，而疫情下大家連厠紙都搶，可見社會容易失控。我覺得這部戲並不是只是一般類型片，它觸及到更大的社會問題。」

▲ Rachel為了兒子安危而決定向瘋男反擊。

至於戲中演Rachel的是29歲新西蘭演員Caren Pistorius。她說：「當日獲通知有第二次試鏡後，差不多即時要搭了30小時機去新奧爾良跟羅素高爾試對手戲，5天後我旋即投入拍攝，過程緊湊，相當難忘。」

不過，Caren坦言拍戲的兩個月內，她和羅素只有數場對手戲，而她也幸運地未遇過「公路狂躁」（road rage) 事件，所以唯有靠想像去演繹Rachel的驚恐。

記者：胡慧雯