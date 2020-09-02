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【蠱惑招數】主婦切開魷魚驚見內藏20條細魚　網民揭魚販呃秤︰特登塞入去

親子 10:29 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

有婦人買魷魚切開後發現內藏20條細魚，網民揭發原來這是魚販呃秤技倆。

媽媽們去買餸最怕遇上蠱惑檔主，大多幫襯相熟店舖免受騙。一名婦人於社交媒體分享，買了一隻魷魚，回家切開後發現內藏20條細魚，以為「買大送細」好開心，怎知網民揭發原來這是魚販呃秤技倆。

50元買魷魚以為「買大送細」

該名婦人昨晚（1日）於facebook群組「今晚煮乜好」發帖，寫道︰

今日買了一隻魷魚，肥嘟嘟的，一回家劏開後便發覺裡面有20條細魚，可以用來煲湯。

她上載了兩張照片，一張是切開魷魚後的狀況，裡面目測約有十多條細魚。另一張照片，她把細魚以器皿盛載，滿滿一盤。

婦人以50元買一隻魷魚，再得20條細魚，以為自己執到寶。

網民︰間舖呃秤唔老實

怎料她發文後，不少網民表示「你畀人呃秤」、「間舖唔老實」，認為這是魚販呃秤招數，因為細魚不值錢，大隻的魷魚逐両秤就貴得多。留言包括︰

奸商！魚販特登塞入去嘅……

邊有可能咁多條，仲係同一品種完完整整。

有網民笑指「第一次睇到有人塞咁多條魚仔」，亦有網民有類似經歷，感覺是魚販「塞入去呃秤」。另有網民詢問，如果細魚是店主塞入去，望落去新鮮可否煲湯，有人回覆「呢啲魚霉晒唔可以煲湯」。

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責任編輯︰駱秀玲

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