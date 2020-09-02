尊尼特普將赴英國演《怪獸與牠們的產地3》　 告前妻Amber誹謗案申請延期審訊

▲ 尊尼特普為拍《怪獸與牠們的產地3》向美法院申請延期審訊他控告前妻Amber誹謗案。

尊尼特普（Johnny Depp）和前妻安芭赫德（Amber Heard）對簿公堂沒完沒了。尊尼為能在明年參與《怪獸與牠們的產地3》 （Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)在倫敦的拍攝工作，他日前向美國維珍尼亞州的法院申請延期審訊他控告Amber的誹謗案。

尊尼特普控告英國《太陽報》（The Sun）指他打老婆的誹謗案，今年7月時已在倫敦法院進行了長達3星期的聆訊，雙方互爆私隱，令二人形像大受損害。法庭在本周會就此案有判決。但原來，尊尼在美國也有控告前妻Amber誹謗！

▲ 尊尼特普和Amber Heard結束15個月婚姻後，將再度為誹謗案對簿公堂。

話說Amber於2019年3月在《華盛頓郵報》 （The Washington Post）撰寫一篇有關她為反對性暴力而發聲的文章 ，題為「I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change」。

雖然文中並沒有提及尊尼的名字，但根據維珍尼亞州法例，原告可以就印刷媒體上的文字指涉，根據推斷而控告對方誹謗。尊尼決定還自己清白，而這宗他在美國控告前妻誹謗案已排期於2021年1月11日至1月28日進行聆訊。

碰巧，華納兄弟電影早前因為疫情而推遲了《怪獸與牠們的產地3》的拍攝，但由於近期疫情放緩，英國的電影製作紛紛重啟。電影公司現計劃今年10月在倫敦開拍《怪獸與牠們的產地3》 ，預計明年2月尾才拍畢。

▲ 尊尼特普控告英國《太陽報》誹謗案，英法庭將於9月初有判決。（法新社圖片）

有見及此，尊尼申請把審訊延至2021年3月至6月期間進行，皆因一旦他因上庭而未能參與拍攝，就有機會被控違約。

該電影由《哈利波特》（Harry Potter）系列作者JK羅琳編劇，尊尼特普將會繼續演反派葛林戴華德（Gellert Grindelwald）。