尊尼特普將赴英國演《怪獸與牠們的產地3》　 告前妻Amber誹謗案申請延期審訊

▲ 尊尼特普為拍《怪獸與牠們的產地3》向美法院申請延期審訊他控告前妻Amber誹謗案。

尊尼特普(Johnny Depp)和前妻安芭赫德(Amber Heard)對簿公堂沒完沒了。尊尼為能在明年參與《怪獸與牠們的產地3》 (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)在倫敦的拍攝工作,他日前向美國維珍尼亞州的法院申請延期審訊他控告Amber的誹謗案。

尊尼特普控告英國《太陽報》(The Sun)指他打老婆的誹謗案,今年7月時已在倫敦法院進行了長達3星期的聆訊,雙方互爆私隱,令二人形像大受損害。法庭在本周會就此案有判決。但原來,尊尼在美國也有控告前妻Amber誹謗!

▲ 尊尼特普和Amber Heard結束15個月婚姻後,將再度為誹謗案對簿公堂。

話說Amber於2019年3月在《華盛頓郵報》 (The Washington Post)撰寫一篇有關她為反對性暴力而發聲的文章 ,題為「I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change」。

雖然文中並沒有提及尊尼的名字,但根據維珍尼亞州法例,原告可以就印刷媒體上的文字指涉,根據推斷而控告對方誹謗。尊尼決定還自己清白,而這宗他在美國控告前妻誹謗案已排期於2021年1月11日至1月28日進行聆訊。

碰巧,華納兄弟電影早前因為疫情而推遲了《怪獸與牠們的產地3》的拍攝,但由於近期疫情放緩,英國的電影製作紛紛重啟。電影公司現計劃今年10月在倫敦開拍《怪獸與牠們的產地3》 ,預計明年2月尾才拍畢。

▲ 尊尼特普控告英國《太陽報》誹謗案,英法庭將於9月初有判決。(法新社圖片)

有見及此,尊尼申請把審訊延至2021年3月至6月期間進行,皆因一旦他因上庭而未能參與拍攝,就有機會被控違約。

該電影由《哈利波特》(Harry Potter)系列作者JK羅琳編劇,尊尼特普將會繼續演反派葛林戴華德(Gellert Grindelwald)。