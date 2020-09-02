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【新生日記】廚房初哥陳小春用百潔布洗魚　陀B應采兒為賺奶粉錢冒險試食【有片】

娛樂 11:34 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

陳小春愛上烹飪化身大廚。

內地綜藝節目《新生日記2》正在內地熱播，節目邀請了陳小春一家三口參與，當時拍攝《新生日記2》時應采兒正在懷第二胎，佗B賺奶粉錢，十分勤力。在最近播出的《新生日記2》一集，陳小春大廚上身，以「獨門方法」為家人炮製「傳說中的三菜半鍋湯」。

過往甚少下廚的陳小春在節目表示今次為拍攝《新生日記2》才自學廚藝，並稱：「我喜歡上煮飯、做菜。」應采兒加碼爆料：「所以他晩上都在看煮飯節目。」面對應采兒的大笑，陳小春自辯：「我覺得我ok。」

陳小春稱自己已懂得處理烹調的時間控制，令應采兒十分驚嚇。

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陳小春親自下廚。（節目截圖）

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烏龍百出

陳小春在節目中一手包辦買餸和下廚。

一開始，陳小春用生粉醃排骨，看上去似模似樣，頗有功架。

後來他發現醃排骨容器不夠大時，竟將醃過的生粉過水，然後再落生粉，可能是他在飲食節目吸收的「獨門秘訣」。

陳小春愛上烹飪。（節目截圖）

其後，陳小春更用洗碗用的百潔布清洗魚尾，煮飯的過程中不時忘記步驟，靠手機重溫。在烏龍百出下，陳小春總算完成了三餸一湯。

但由於水太少，每人只夠半碗份量，應采兒調侃陳小春：「是傳說中的三菜半鍋湯。」兒子Jasper也忍不住問爸爸：「為甚麼這麼少湯？」

應采兒和Jasper非常賞臉。（節目截圖）

雖然份量上稍有不足，但Jasper喝過陳小春的湯後，不禁稱讚：「好好喝！」令陳小春心花怒放，應采兒更和Jasper拍手鼓勵。

應采兒表示：「我很少看人做飯這麼欣賞自己。」場面溫馨又好笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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