【開工大吉77】羅家英爆追求阿姐趣事　經歷大病自覺要保護汪明荃

▲ 羅家英接受好友苑瓊丹訪問。（香港開電視提供）

羅家英日前應好友苑瓊丹邀請任香港開電視《開工大吉77》訪問，苑仔追問羅家英與汪明荃拍拖逸事，家英哥笑指招架不住，唯有坦白交代。

家英哥來自粵劇世家，爸爸從小教導要傳承粵劇文化，自此肩負重任。

他指：「爸爸話他養大仔女，全靠華光師傅賜啖飯給我們食，爸爸還說做戲不是低下階層，是社會一份子，所以要求我將戲曲同粵劇傳頌落去，做人不能忘本！」

家英哥由73年開始已經為粵劇宣傳，不時要去為新一代上堂，現有五個徒弟、百多個學生。

苑仔問何以家英哥吸引阿姐，可惜被對方遊花園：「我都不是好明白，我不知她鍾意我甚麼！我對她不算細心，又不算好遷就，外界以為她過我都好正常，因為她對工作好嚴緊、要求好高，覺得對羅家英都是，實情是…都差不多啦，我好難講得出口，好難答！」

▲ 家英哥指自己不夠浪漫。

家英哥自言不浪漫，為給阿姐名份而結婚，笑指自己思想陳舊：「我們沒示愛，第一次拖手是過馬路，拖吓放手又拖吓，之後睇戲她話好驚就拖住我，大概是這樣。」

二人先後經歷大病，過程中互相支持，撐起對方的心靈：「其實阿姐先病，我記得有次內地開會，她突然說要返香港看醫生，我去接佢，知道要做手術她都驚，全靠我在旁邊做大男人，『保護你，唔洗驚，有我係度！』，她好感動。」

▲ 經歷大病對人生看不同看法。

由粵劇界跳進電影圈，第一次拍戲參演成龍作品，後來再被鄭丹瑞相中改變一生：「當時他找羅家英拍劇，剛好谷德昭看完又介紹我給周星馳，便做了『達文西』角色，跟阿星撞出火花。同時我拍緊《女人四十》，當時都叫我搞笑，但許𩣑華後來叫我做感情戲。她問我想角逐男主角或男配角，我認為男配角機會較大，最終贏了金馬獎。」