  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (週三) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【天氣酷熱】今年熱夜數目達47天破紀錄　下午多區錄得33度高溫

社會 10:28 2020/09/02

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

本港今日天氣炎熱。（資料圖片）

炎炎夏日，本港酷熱天氣警告持續生效。天文台表示，截至昨日（1日），今年的「熱夜」數目已有47天，即是自1884年有記錄以來最多的一年，同樣是本港連續第二年出現超過40個熱夜，2019年共錄得46天「熱夜」。

受熱帶氣旋影響本港14區空氣污染達甚高水平　環保署料未來數日空氣污染持續

「熱夜」即全日最低氣溫達攝氏28.0度或以上。天文台於今年6月及7月先後錄得18及21日「熱夜」，均創下最高紀錄。

天文台表示，本港地區今日（2日）天氣預測大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨及雷暴，吹微風，展望未來一兩日持續酷熱，局部地區有驟雨。週末期間部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

（天文台圖片）

根據天文台九天天氣預報，今日氣溫介乎28至34度，下午一時多區更會錄得33度高溫，包括大埔、青衣、將軍澳等；打鼓嶺、石崗、沙田則為34度，而上水更被錄得高達35度高溫。

【全民檢測】林鄭月娥視察檢測中心　為工作人員打氣

衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。

另外，明日（3日）及後日（4日）天氣部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度；本周後期部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至33度，市民外出時要留意天氣情況。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案　9宗屬本地感染
16:31 2020/09/01
【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案　9宗屬本地感染
【全民檢測】陳漢儀視察灣仔伊館檢測中心　即席由職員採樣檢驗
20:21 2020/09/01
【全民檢測】陳漢儀視察灣仔伊館檢測中心　即席由職員採樣檢驗
【全民檢測】張竹君：今日留守辦公室未參與　已留深喉唾液樣本檢驗以表支持
20:10 2020/09/01
【全民檢測】張竹君：今日留守辦公室未參與　已留深喉唾液樣本檢驗以表支持
【全民檢測】范鴻齡形容檢測屬公民責任　籲醫管局員工以工會名義杯葛計劃應三思
20:39 2020/09/01
【全民檢測】范鴻齡形容檢測屬公民責任　籲醫管局員工以工會名義杯葛計劃應三思
【全民檢測】離島增設6個檢測中心採樣　居民可預約參與【附詳細地址及時間】
20:23 2020/09/01
【全民檢測】離島增設6個檢測中心採樣　居民可預約參與【附詳細地址及時間】
【新冠肺炎】新增2間食肆曾有確診者到訪　49歲患者發病後曾到牛頭角美心MX及市政大廈
今日 09:36
【新冠肺炎】新增2間食肆曾有確診者到訪　49歲患者發病後曾到牛頭角美心MX及市政大廈
天文台 天氣 酷熱天氣 大埔 沙田 將軍澳 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
19:12 2020/09/01
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
20:23 2020/09/01
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷