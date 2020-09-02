【天氣酷熱】今年熱夜數目達47天破紀錄　下午多區錄得33度高溫

▲ 本港今日天氣炎熱。（資料圖片）

炎炎夏日，本港酷熱天氣警告持續生效。天文台表示，截至昨日（1日），今年的「熱夜」數目已有47天，即是自1884年有記錄以來最多的一年，同樣是本港連續第二年出現超過40個熱夜，2019年共錄得46天「熱夜」。

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「熱夜」即全日最低氣溫達攝氏28.0度或以上。天文台於今年6月及7月先後錄得18及21日「熱夜」，均創下最高紀錄。

天文台表示，本港地區今日（2日）天氣預測大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨及雷暴，吹微風，展望未來一兩日持續酷熱，局部地區有驟雨。週末期間部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

▲ （天文台圖片）

根據天文台九天天氣預報，今日氣溫介乎28至34度，下午一時多區更會錄得33度高溫，包括大埔、青衣、將軍澳等；打鼓嶺、石崗、沙田則為34度，而上水更被錄得高達35度高溫。

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衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。

另外，明日（3日）及後日（4日）天氣部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度；本周後期部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至33度，市民外出時要留意天氣情況。

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記者：郭詩詩