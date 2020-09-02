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【全民檢測】市民昨日檢測今日已知陰性結果　政府發短訊通知

社會 10:48 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

今日是全民檢測計劃的第二日。（程志遠攝）

普及社區檢測計劃昨日（1日）正式展開，首日共有約12.6萬名市民前往登記採樣。公務員事務局局長聶德權表示，截至今早8時，共71.6萬名市民登記參與計劃。今日（2日）為計劃開展的第二日，至今共82個檢測中心預約額滿，有市民表示昨日接受檢測，今日已獲發短訊通知結果。

【全民檢測】聶德權：截至今早共有71萬人登記檢測　昨日逾12萬人採樣

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今日是全民檢測計劃的第二日，TOPick記者今早到將軍澳體育館檢測場地視察，但見現場人流不多，市民進入場內時需要接受量度體溫及用酒精搓手液清潔雙手等。有部分市民市民事前未有網上預約，於場外臨時登記，亦獲得即時作檢測，有市民表示昨日接受檢測，今日已收到短訊通知結果呈陰性，認為有關檢測效率非常高。衞生防護中心表示，會再覆檢有關初步陽性結果，預料今日也有結果公布。

另外，聶德權指截至今早8時，有101宗涉及個人資料被他人用作登記的個案，經了解後有52宗懷疑涉及盜用他人的個人資料，已轉交警方處理，呼籲市民不要用來說笑或搗亂。

（讀者提供）

當局早前指，全民檢測計劃檢測結果呈陰性，會透過登記電話短訊通知，一旦是陽性由衞生署通知，並且需要接受治療隔離。有讀者表示，昨日檢測的結果今日已透過電話短訊收到。

了解全民檢測計劃詳情即看：【下一頁】

接受全民檢測採樣前勿飲食、勿用漱口水即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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