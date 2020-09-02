【李斯特菌】孕婦食生菜沙律魚生女嬰一出世即染李斯特菌 醫生：嬰兒或會大腦受損

▲ 孕婦食生菜沙律魚生，女嬰一出世即染李斯特菌。

孕婦懷孕飲食要注意，台灣一名女嬰，一出世即被確診感染李斯特菌，經查，該名女嬰媽媽無症狀，但曾在懷孕期間進食生菜、沙律及魚生等生食。台當局判女嬰是在胎兒時期，藉由母親食用受李斯特菌污染的食物，引發母子垂直感染的可能性較高。

綜合台媒報道，台疾病管制署昨日（1日）公布台灣出現新生兒感染李斯特菌症案例，為一名北部女嬰，8月下旬出世就出現呼吸急促症狀收治住院，通報確診。

調查個案個案母親無症狀，曾於今年5至6月懷孕期間，食用生菜沙拉及生魚片等生食，研判女嬰是在胎兒時期，藉由母親食用受李斯特菌污染的食物，引發母子垂直感染的可能性較高。

什麼是李斯特菌？

據本港食安中心資料顯示，李斯特菌常見於水和泥土等自然環境，亦可存在於一些食物內。這種病菌可在低至攝氏零下0.4度的環境中生存和繁殖，但一般的烹煮溫度便可消滅。

有何病徵？

患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。孕婦、初生嬰兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。感染李斯特菌病的孕婦雖然一般症狀輕微，但可能會將病菌傳給胎兒／新生嬰兒，導致流產、胎兒夭折，或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，李斯特菌在低至零度的冷藏溫度下仍可緩慢地生長。故保質期較長（超過5天）的冷藏即食食物是感染李斯特菌病的高風險食物。食物長期存放在雪櫃，有機會令李期特菌有充裕的時間慢慢繁殖，繼而在保質期內每克食物超逾100個菌落形成單位。進食這些未有進一步烹煮的食物可能會受感染。

孕婦染病後可毫無徵狀

她表示，由於免疫系統在懷孕期間較弱，因此孕婦較易染上李斯特菌病。孕婦染病後或只有輕微類似流感的病徵，有時甚至毫無徵狀，但李斯特菌可通過胎盤傳染給胎兒。

孕婦在妊娠第一期患上此病可引致流產；如在妊娠第三期才患病，可引致早產、嬰兒出生時體重過輕甚至死亡。在受李斯特菌感染的足月或臨近足月胎兒中，約有半數可能夭折。較後期感染李斯特菌病的胎兒出生後亦可能會出現智力障礙、癱瘓、失明，以及大腦、心臟和腎臟受損等多種健康問題。

哪些食物較高風險？

本港食安中心資料顯示，

未經煮熟的蔬菜

冷凍即食熟雞(全隻或切片)

肉醬

預製及貯存沙律

刺身及生蠔

煙燻三文魚

煙燻火腿

已經煮熟的凍食肉類

未經巴士德消毒法處理的奶

軟芝士

食安中心建議易受感染人士，包括孕婦、幼童和長者等，如欲品嚐沙律，應自行配製並盡快食用，以及避免處理未經烹煮的蔬菜時出現交叉污染的機會，例如應使用一塊砧板處理即食食物，另一塊處理非即食。

責任編輯：羅嘉欣

