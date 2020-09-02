【善心男神】美國89歲華裔婦被青年掌摑點火　吳彥祖聲討種族仇恨懸紅12萬緝兇

▲ 美國89歲華裔婦被青年掌摑點火，吳彥祖加碼1.5萬美金懸紅緝兇。

藝人吳彥祖被封為「男神」，除了憑其俊俏樣貌，還因為他的一顆善心。早前於美國發生一宗89歲華裔婦人被年青人無故掌摑和點火事件，事後社區組織以及在當地生活的歌手MC Jin，吳彥祖個人出1萬5千元美金（約12萬港元）懸紅緝兇。

即是他的加碼1萬5千元美金金額，再加其他人所出的懸紅，合共有3萬美金（約23萬港元）懸紅，望盡快把兇徒繩之於法。

出生於美國的吳彥祖自從與太太Lisa S.誕下女兒Raven後，決定把生活重心移回美國，除了在當地發展電影事業，亦非常關心美國的華人新聞。

【重新出發】吳彥祖棄內地市場返美國發展 Daniel甘重頭做起只為一個理由

▲ 吳彥祖非常關注美國的華人問題。（instagram圖片）

美國紐約市布魯克林區於7月13日發生一宗襲擊事件，一名89歲只懂粵語的華裔老婦人出門倒垃圾時，突然被兩名蒙面的年輕人上前無故掌摑，二人還在老婦人身上點火，衣服背後被燒出大洞並造成皮外傷，幸好經治療後並無大礙。

【男神爸爸】罕有晒產房照首張全家福曝光 男神吳彥祖賀女兒7歲生日︰你改變了我

▲ 吳彥祖亦曾轉發MC Jin就案件的相關呼籲影片。（instagram圖片）

據知讓名老婦人並不認識那兩名年青人，身上亦無財物損失。事後該區的社區組織，與同樣居於當地的歌手MC Jin成立聯合籌出1.5萬元美金作為懸紅金，希望盡快把該兩名兇徒緝拿歸案。

【男神秘密】一支搓手液談起性生活 吳彥祖與Lisa S.結婚10年愛情保鮮法

▲ MC Jin婚後與太太和兩名兒子定居美國。（instagram圖片）

吳彥祖關注種族歧視事件

事發至今一個半月仍未有進展，一直關注事件的吳彥祖於昨日宣佈，自掏腰包加碼1.5萬元美金、即合共3萬元美金作懸紅。

吳彥祖在社交網站寫道：「當我看到一個90歲的婆婆因種族動機遭到襲擊，並且被人刻意縱火的消息時，我感到非常震驚。這次襲擊必須歸類為仇恨犯罪，我們要反對這種可惡行為，並將肇事者繩之於法。」

▲ 吳彥祖跟太太Lisa S.長居於美國。

同時吳彥祖希望發起「#EndAsianHateCrimes」的標籤，希望讓更多人關注歧視華人的問題，大批網民留言讚好吳彥視的善舉。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2