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【反黑路人甲】蔣家旻演進撃的水姐入型入格 無懼親熱戲主動咬王浩信咀唇

娛樂 11:55 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

TVB劇《反黑路人甲》的水姐（蔣家旻飾）咬唇情挑蔣世龍（王浩信飾）。

TVB劇《反黑路人甲》講述男主角張細倫/蔣世龍（王浩信飾）艷福無邊，與莊明麗（高海寧飾）、姚清水（蔣家旻飾）、蘇芷珊（湯怡飾）和顧欣頤（馮盈盈飾）有感情線。蔣世龍先後向她們送出欠單，更引來眾女爭風呷醋。

昨晚（9月1日）播出的劇情提到喪鐘（徐榮飾）得悉水姐暗戀四聯幫坐館蔣世龍，且向對方報料，揚言再有下次定必斬水姐手指以示懲戒。

【反黑路人甲】蔣家旻突破乖女形象演豪放水姐　上門色誘張振朗靠王浩信扮基解圍【有片】

蔣世龍（王浩信飾）艷福無邊。（TVB截圖）

義字當頭的蔣世龍擔心水姐的安全，急忙地趕去拯救她。水姐眼見意中人如此著緊自己，便主動吻蔣世龍並咬唇挑逗他。

突破「乖乖女」

蔣家旻演水姐入型入格，之前幾集已有出色表現，如曾騷長腿分別色誘張振朗王浩信，散發成熟韻味，跟《愛回家》年代的馬子妮已有截然不同演技。

【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐　初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒

今晚（9月2日）劇情講述細倫舉行大會，要找出某人交代蔣氏謀殺案的始末，當事人卻失蹤。晨爺（姜大衞飾）交出一段對話錄音，眾人信服某人就是主謀。

千惠（林宣妤飾）得知細倫曾在美國劇團作巡迴演出，對他起了疑心。高彬（張振朗飾）暫管主謀的地盤，卻被喪鐘威嚇要他交出。

司徒信（許家傑飾）救出高彬，說高層下令要高彬退出臥底行動。明麗要脅細倫，要他宣佈自己是明麗的男朋友，否則向傳媒爆料。

細倫被志琛要脅交出高彬暫管的地盤，千霞（賴慰玲飾）、陸秋（朱敏瀚飾）等人及時出現解圍，細倫的懦弱表現令千霞非常不滿。

撰文 : TOPick柴犬出動

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