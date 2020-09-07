【健康專訪】雙職媽媽憂疫情及子女學業現驚恐反應　臨床心理學家指5大徵狀須求醫

▲ 心理學家黃沛霖指在家工作易令情緒「超重」。（資料圖片）

本港疫情未止，經過長達半年的抗疫下，市民的生活及工作環境都有大轉變，出現抗疫疲勞及精神壓力。TOPick訪問了臨床心理學家黃沛霖博士，他表示這段時間會經歷壓力和焦慮都是正常反應，但是有些人若本身已經會容易感到焦慮，又因疫情易響帶來了更多精神壓力或緊張，就更會容易出現氣喘、肌肉崩緊、失眠及食欲不振徵狀，有雙職媽媽更因為擔心疫情及子女健康，出現驚恐反應。

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雙職媽媽驚恐發作 緊張自己及家人染疫致呼吸急速

黃沛霖提到疫情下曾遇過一位40多歲的雙職媽媽，她很擔心自己及家人的健康，因此每天都會追看疫情新聞，但越看就越發覺自己呼吸不順暢，開始擔心自己是否染上肺炎。到某個程度甚至有驚恐發作，她除了擔心自己的身體健康外，也會擔心其他方面的東西，例如子女的學業、自己及先生的工作等等，甚至擔心上街是否能成功乘車及買菜。該位媽媽更越覺不妥，而不妥的感覺令她越來越驚慌，整個人經常在氣喘，也十分驚慌，

驚慌的時候呼吸又會更加急速，造成一個惡性循環，甚至到某個程度是整個腦海空白，這可能就是驚恐發作的症狀。

後來，黃沛霖替她進行了認知行為治療，屬心理治療的一種，以協助患者找到減壓方法，例如是做一些呼吸、放鬆及令肌肉鬆弛的練習。而針對憂慮方面，又會教患者怎樣處理憂慮，分辨甚麼是可以去做，又有甚麼事是無能為力的。

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同時，也了解患者的想法，再帶她從一個客觀和正面的角度分析，透過這些不同的方法可以幫助她減低身體的反應，也可以減低焦慮。他表示有些患者三、四次的治療後就會有明顯作用，普遍來說要則要八至十二次治療，要視乎個案情況的嚴重程度，才能設計出個人化的方法去協助他。

黃沛霖又提到如果這些情緒一直不處理，持續惡化下會引成較嚴重的個案，有機會變成抑鬱，屆時或需要看精神科醫生，而藥物亦可以幫助減低壓力的反應。

在家工作精神易生混淆使情緒壓力大

疫情下在家工作普及，家居變成工作居所，上班和下班沒有明顯的分別，令精神易生混淆。黃沛霖指這也成為壓力的來源，又提到在家工作時會經常與家人相見，磨擦也會隨即增加。他建議在家工作人士可以以下方法釐清家居與工作的分別：

建立一個確實的上班下班時間

下班後就不要理會工事

在家時劃出指定地方工作

換上外出的衣服有助自己進入工作狀態

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記者：郭家穎