【口罩檢測】K Kwong檢測18款中港台越德菲印口罩　一款口罩過濾率最低僅30%【附完整名單】

▲ KKwong檢測18款中港台越德印尼口罩。

新冠肺炎疫情持續，香港口罩及防疫用品協會8月31日再測試了市面18款口罩的過濾能力及壓力差，測試的口罩包括中、港、台、越、德、菲、印尼等地製造的口罩。結果發現，有3款口罩過濾率較低，包括1製菲律賓製、1款印尼製及1款中國製。

是次檢測，香港口罩及防疫用品協會找來協會顧問、香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）擔任測試的主持，並請來香港理工大學護理學院助理教授林清博士作特別嘉賓。檢測所用的儀器為TSI 8130A，K Kwong解釋如用這部機器測試做到MPPS（Most Penetrating Particle Size）80%，已等於BFE 90幾%；如做到MPPS 80%至90%，PFE起碼95%。

一般用這部機做，超過80%已經好穩陣，因為BFE一定過95%，超過80%已屬於靚。

受測的18款口罩，8款為廠商提供，10款為樣版，包括（排名不分先後）

Vannex ASTM 3/Type IIR（HK）

威信集團 Wilson Tech ASTM3（HK）

E+ Plus ASTM3 （HK）

本一 WAO ASTM2 （HK）

ASIA MASK （HK）

BLK MASK Respirator （HK） A30

口罩工廠 Mask Factory V99 ASTM2 （HK）

Billion Honest （HK）

H Plus （Line Sally） （HK）

淨新A+（TW）

藍鷹 Blue Eagle NP-12（TW）

上好 S.H. Mediacal （TW）

Doctor Cross Type IIR 獨立包裝（Vietnam）

Doctor Cross Type IIR （Vietnam）

Gratus （China）

D-Touch （Germany）

HOPE （Indonesia）

INDOPLAS （Philippines）

結果顯示18款口罩中，有15款MPPS過濾率均逾90%，表現優秀。本輪MPPS過濾率表現最好為本港製造的：Vannex ASTM 3/Type IIR：MPPS 99.5%。其次為：ASIA MASK （HK）、口罩工廠 Mask Factory V99、H Plus （Line Sally）、上好 S.H. Mediacal （TW）、威信集團 Wilson Tech。

本輪表現較好的口罩：

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至於表現較差的有3款，分別是中國製Gratus、印尼製HOPE及菲律賓製INDOPLAS口罩，平均MPPS過濾率分別為36.5%、36.1%及30.7%。

18款完整檢測結果【附圖】：【下一頁】

上兩輪測試結果：

【口罩檢測】K Kwong檢測25款中港台韓越製口罩 2款中國製口罩過濾率僅約35%【附完整名單】

【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩 港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】

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責任編輯：楊宛茜