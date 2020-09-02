【新冠肺炎】巴士1傳23人相隔7排受感染　疾控中心研究：新冠病毒可經空氣傳播

▲ 愈來愈多證據證明新冠病毒可經空氣傳播。

浙江杭州市疾控中心研究近日一項研究指出，在今年1月的病例中，寧波有巴士乘客1傳23人，即使播毒者與其他乘客保持約1.8米距離，也可透過空氣中的微粒傳播新冠病毒，反映愈來愈多證據證明可經空氣傳播病毒。

該項研究9月1日於《美國醫學會雜誌內科學》（JAMA Internal Medicine）期刊發表。研究指出，今年1月19日，寧波一輛巴士載有司機和67名乘客，前往參加佛教活動，車程約50分鐘，當時車上沒有人佩戴口罩。

其中一名64歲乘客曾接觸來自武漢的人，坐車時未有發病症狀。不過參加活動後，該名乘客開始出現咳嗽、發冷、肌肉病這些病徵，於1月28日確診。後來，車上另外23人也證實確診，甚至是坐在巴士最後一排、坐播毒者後7排的乘客也受感染。

研究指，該輛巴士設有空氣調節系統，但以「內循環」模式運作，因而令新冠病毒透過空氣傳播。研究續指，沒病徵的播毒者即使與人保持約1至2米的「安全」距離，但由於通風不良在環境，病毒可經空氣傳播。於7月，世界衛生組織亦承認新冠病毒也可經空氣和氣溶膠傳播。

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港大倉鼠研究揭：病毒可經空氣傳播

今年5月，港大公共衞生學院及病理學系團隊利用金倉鼠作動物模型研究，將染疫一日的倉鼠與健康倉鼠置於兩個相距1.8厘米的鐵籠內相處8小時，期間每小時換氣70次；發現一日後已可於健康倉鼠的鼻咽樣本檢出有新冠肺炎病毒，病毒量更於相處3日後達高峰，反映病毒可透過空氣傳播。

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責任編輯：羅嘉欣