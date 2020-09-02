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【央視實測】筷子助細菌傳播令餸菜交叉污染　不用公筷夾餸細菌量多909倍

食用安全 11:42 2020/09/02

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央視實測不用公筷夾餸細菌量多909倍。

新冠肺炎疫情持續，聚餐時記得要保持衛生，使用公筷。央視日前與專家進行實驗，比對使用及不使用公筷下，餸菜的菌落總數，發現兩組數據最多可差909倍！專家指出筷子會將細菌傳播，餸菜之間也會交叉污染，因此建議大家一定要使用公筷。

不使用公筷細菌可增909倍

中央電視台和國家副食品質量監督檢驗中心的專家早前進行實驗，測試在使用及不使用公筷情況下，菜餚的菌落總数。實驗在國家副食品質量監督檢驗中心的餐廳進行，並對涼拌黃瓜、干鍋茶樹菇和香辣牛蛙3款菜式做實驗。

每道菜通過無菌操作方式分成3份，4名賽驗人員在使用公筷先吃第1組菜，之後不使用公筷吃第2組菜。每碟餸都留下最少25克進行取樣，與第3組菜進行菌落總數的測試和對比。

經過48小時、攝氏36度的培養後，結果顯示涼拌黃瓜的非公筷組比公筷組的菌落總數多1.3倍，香辣牛蛙亦差44倍。最誇張的是干鍋茶樹菇，兩組數據相差909倍。

詳細數據如下：

  餐前 餐後（使用公筷） 餐後（不使用公筷）
涼拌黃瓜 630,000 710,000 930,000
干鍋茶樹菇 10 110 100,000
香辣牛蛙 30 520 23,000

專家：筷子令餸菜之間交叉污染

國家副食品質量監督檢驗中心專家劉洋指出，在不使用公筷的情況下，人體攜帶的細菌會透過筷子傳播到餸菜上，餸菜之間也會交叉污染：

夾了涼拌菜，又夾熱菜，會把涼拌菜上的細菌轉移到熟食的菜品上。因此建議大家一定要使用公筷，避免肉眼無法看到的細菌互相傳播。

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責任編輯：羅嘉欣

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