【晚市堂食】消息：政府考慮疫情放緩　晚市堂食可放寬一小時至晚上十時

▲ 消息指晚市堂食延長一小時至晚上十時。

本港疫情似有緩和，消息指本港今日新增大約8宗確診個案，而明天（周四）到期的多項防疫措施，消息指當局考慮本港疫情放緩，加上不明源頭個案減少，考慮放寬食肆堂食一小時至晚上十時，其他限制不變，包括二人一枱。

另外，消息指政府會考慮放寬個別處所，包括健身室、按摩院可以有條件重開，詳情即看:【下一頁】

港府於上周二公布，上周五（28日）起，放寬晚市堂食至晚上9時，並重開戲院、美容院及一些較少身體接觸的戶外運動場所，為期7天，明天（3日）到期。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。

現時實施的社交距離措施:

放寬措施包括風險較為可控的室內靜態場所和涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所。

停止堂食的時段改為每天下午9時至翌日早上4時59分，特定處所除外。

餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得多於二人同坐一桌，食桌之間須至少有1.5米距離或設有隔板。其他規定和限制繼續維持，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫等。

表列處所方面，電影院、美容院、部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所如網球場在符合相關規定和限制下可開放。

至於會址，除餐飲處所、電影院、美容院和上述戶外體育處所之外，必須關閉；其餘表列處所繼續停止營業。

群組聚集方面，除獲豁免者，繼續禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集。

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記者：郭家穎