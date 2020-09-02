【外傭破壞力】外傭疑徒手拆廁所弄斷去污喉馬桶分離　僱主如廁後滿地污水嬲爆

▲ 有港媽投訴，指外傭徒手拆開廁所，令去污喉斷開與馬桶分離，僱主如廁後成地屎水。

好外傭難求，遇上工作表現不佳的外傭，只會為自己增添煩惱。近日有港媽於社交媒體發文，指外傭疑徒手拆開廁所後回房休息，待丈夫如廁後沖廁時，發現地下不斷有「屎水」湧出，但當時已經深夜，丈夫之後自行清潔「嬲到震晒」。

有港媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文及上載相片，指家中的搞事外傭與丈夫共用一個廁所，而她與BB則使用房間內的廁所。事發在8月31日凌晨，丈夫使用廁所後，才發現原來外傭疑徒手將整個廁所拆開，去污喉斷開與馬桶分離，「去污喉都離開座廁3cm」，但外傭沒有告訴僱主，自己回房休息。

坐廁移位 屎水流出

丈夫深夜如廁沖廁，發現「乜屎都喺條喉度漏晒出嚟」，再指整個座廁可以移動，「已經成個甩咗，仲可以左搬右搬」。然而，當時已深夜，丈夫只能自己清潔，他檢查後指，

後面條喉扭斷咗，要買新喉叫師傅整，基本上連廁所都可能要換一個。

外傭否認拆廁所一事

港媽對於外傭徒手拆廁所感到疑惑，翌日便詢問對方，惟外傭一一否認。她只好吩咐外傭不要使用該廁所，可是外傭不理港媽勸言，更想將拖地水倒入廁所，幸好港媽及時阻止。

網民︰點樣可以徒手拆廁所

帖文引來不少僱主留言回應，對於外傭可徒手拆廁所感到驚訝，「真係冇乜可能可以整得爛，好神奇」、「我係成年男人也自問徒手拆唔爛個廁所，姐姐係力神」及「我以為爆地磚已夠亮點，廁所都拆埋真係好勁。」

不過，有網民質疑座廁安裝時已有問題，妥善安裝的廁所不會容易被拆開，「可能係安裝問題，如果佢無工具點可能移動到？同埋安裝完善的馬桶，已經黐實個地，一移動個馬桶都會爛」。

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責任編輯︰王明芳