【親子共讀】專家網上教講故事技巧工作坊　以廣播及戲劇手法提升親子閱讀興趣【內附連結】

▲ 「喜閱親子Voice & Move工作坊」以不同肢體動作演繹不同角色。(圖：香港公共圖書館)

疫情不穩，一家大小長時間留家，何不好好把握機會享受親子共讀樂趣？康樂及文化事務署香港公共圖書館在開學期間，以網上短片教導「喜閱親子Voice & Move工作坊」，由專家透過聲音及身體語言的小技巧，把單向平面的講故事活動，演繹成生動立體的親子互動開放學習空間，提升親子閱讀興趣。

一連五集網上短片於9月19日起，連續四個星期於公共圖書館YouTube頻道和「喜閱˙飛越」Facebook專頁發布。

教授以小物件製造簡單音效

工作坊由資深女配音員譚淑英和「有骨戲」劇團導師莫家欣及曾浩嵐，分別擔任聲演導師和戲劇導師。譚老師於是次工作坊講解如何以廣播劇形式演繹故事，並向小朋友示範以報紙、手袋、牛仔布和奶粉罐等小物件，分別製造出馬蹄聲和機械人聲等簡單音效，增加故事的趣味性。

▲ 聲演導師譚淑英。(圖：圖書館)

▲ 聲演導師將以報紙和牛仔布等小物件製造簡單音效。(圖：香港公共圖書館)

戲劇教育工作者莫家欣和曾浩嵐將於工作坊中分享如何利用眼神、頭頸及手等不同肢體動作或布偶演繹不同角色，如何DIY親子製作簡單道具，令故事更立體豐富，啟發兒童的好奇心和想像空間。

為鼓勵小朋友積極參與，大會更邀請年僅八歲的電視劇小童星兼兒童節目主持黃芷晴示範有關技巧，並與三位導師參與互動劇場表演，和大家拆解閱讀樂趣。

▲ 「有骨戲」劇團導師莫家欣及曾浩嵐(左)擔任戲劇導師，教授DIY親子製作簡單道具。(圖：香港公共圖書館)

工作坊分為「吸引注意」、「情感演繹」、「角色演繹」、「身體語言」和「喜閱親子Voice & Move劇場」五大單元，深入淺出講解說故事時，如何運用聲音的大小、高低和聲調來持續吸引兒童的注意力、「喜、怒、哀和驚」四種基本情感演繹方式、如何以聲音及面部表情演繹不同人物角色，以及如何利用身體語言表達故事內容。

記者：胡麗珊